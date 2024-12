Max Verstappen kon dit jaar voor de vierde keer in zijn Formule 1-carrière de wereldtitel pakken, maar dat gold niet voor zijn team Red Bull. De Oostenrijkse renstal werd slechts derde in het constructeurskampioenschap. Het is de eerste keer sinds Nelson Piquet in 1983 dat de renstal van een kampioen op de derde plek of lager eindigt. Toch ziet teambaas Christian Horner op het gebied van windtunneltijd wel een belangrijk voordeel aan Red Bulls verlies.

Een belangrijk instrument om een Formule 1-bolide te testen en zo te verbeteren is de windtunnel. Hoeveel tijd een team in de windtunnel krijgt voor de (door)ontwikkeling van hun auto, hangt af van waar de renstal in het constructeurskampioenschap is geëindigd. In 2024 is Red Bull daarom de grote winnaar wanneer het aankomt op testtijd op de schaal van het Aerodynamica Testing Restriction (ATR).

“We haten het om derde te worden in het kampioenschap, maar de extra windtunneltijd die dat met zich meebrengt is het enige voordeel in een jaar waarin er zo’n dramatische verandering in de regelgeving aankomt (in 2026, red.)”, geeft Horner toe, tegenover PlanetF1. “Het is constant de balans opzoeken. Als je in de titelstrijd zit, is het onvermijdelijk dat je ontwikkeling langer wordt meegesleept in het seizoen.”

McLaren

Red Bull eindigde voor het eerst sinds de introductie van de ATR-schaal niet als eerste in het constructeurskampioenschap, waardoor de Oostenrijkse renstal tachtig procent van de aangewezen windtunneltijd, 256 runs, krijgt. Constructeurskampioen McLaren krijgt daarentegen maar 224 runs en 1400 uur in de windtunnel.

McLaren-teambaas Andrea Stella lijkt echter niet heel erg met het verlies aan testtijd te zitten. “Je moet altijd de eerste plek pakken in het kampioenschap en dan kijken hoe je je efficiëntie kunt verbeteren op het gebied van aerodynamische ontwikkeling”, aldus de Italiaan. “Het is niet zo dat ik, omdat ik drie keer zoveel windtunneltijd heb, de auto per se drie keer zo snel ontwikkel. Het gaat dus niet per se om kwantiteit, we investeren heel erg in de kwaliteit van de ontwikkeling.”

