Voormalig F1-coureur David Coulthard reed vorige week naast Max Verstappen tijdens de shakedown van de RB20. De nieuwe Red Bull-bolide reed toen zijn allereerste meters over het circuit van Silverstone. Coulthard keek toe vanuit de RB1 en sprak achteraf met de techneuten van het team. Volgens de Schot waren de resultaten weinig verrassend.

Coulthard ging na de rondjes over de natte baan in gesprek met Formula1.com. Toen hem werd gevraagd of er nog bijzonderheden waren met het nieuwe materieel reageerde hij geruststellend: “De RB20 leek te fungeren zoals dat hoort onder deze omstandigheden – weinig verrassend”, aldus David Coulthard. “Volgens mij was het team blij met de resultaten.”

De prestaties in dit soort shakedown-rondjes moeten wel genuanceerd worden. “Zelfs al voelt de auto hier fantastisch, alles wat telt is de eerste kwalificatie en de eerste race”, legt de Schot uit. “Tijdens de testdagen zullen er nog upgrades komen, misschien zelfs nog voor het eerste raceweekend. De snelheid, de balans en de rondetijden kunnen nog drastisch veranderen.”

Het gevoel is goed

Red Bull – en met name Max Verstappen – leken haast onverslaanbaar in 2023, dus het team heeft behoorlijk wat te bewijzen. De RB20, die op sommige designvlakken breekt met de dominante RB19, stelt de coureurs voorlopig niet teleur. “Het eerste gevoel is goed”, zei Verstappen na de eerste rondjes. “Ik voelde me op mijn gemak en dat is het belangrijkste.” Teamgenoot Sergio Perez sloot zich daarbij aan: “Het was koud in Silverstone, maar los daarvan verliep alles prima. Er komen mooie tijden aan.”

David Coulthard weet in ieder geval dat de RB20 in goede handen is. Hij wenst Max Verstappen dan ook veel succes in zijn jacht op een vierde WK-titel. “Van RB1 tot RB20, ik wens je het allerbeste toe het komende jaar”, zei hij na afloop van de shakedown-rondjes. Bekijk de hele video hieronder.



