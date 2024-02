Max Verstappen zal woensdag bij de eerste van drie testdagen in Bahrein Red Bulls nieuwe uitdager, de RB20, de sporen geven. Collega Sergio Pérez kruipt vrijdag de hele dag achter het stuur. Donderdag deelt het duo de kostbare trainingstijd: de drievoudig wereldkampioen neemt de middagsessie voor zijn rekening, de Mexicaan de ochtendsessie.

Na maandenlange voorbereidingen gaan de Formule 1-teams vanaf woensdag met de billen bloot. Op het Bahrain International Circuit krijgen de renstallen in totaal 24 uur de tijd hun nieuwe auto’s op de baan te ontdekken. De weersverwachting is goed: de temperatuur schommelt woensdag, donderdag en vrijdag ronde de 23 graden. Neerslag wordt bij de driedaagse niet verwacht. Donderdag, wanneer Sergio Pérez de testverplichtingen van Max Verstappen overneemt, is er wel kans op een stevige wind.

Eerder maakte Haas de line-up voor de test ook al bekend. Kevin Magnussen bijt woensdag het spits af in de VF-24, collega Nico Hülkenberg stapt ’s middags in. Op vrijdag houdt de Amerikaanse renstal hetzelfde schema aan, donderdag is de Duitser ’s ochtends aan de beurt en de Deen ’s middags. De testsessies die via ons liveblog te volgen zijn, beginnen dagelijks om 08.00 uur en duren tot 17.00 uur.