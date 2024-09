Voormalig Formule 1-coureur en Red Bull-ambassadeur David Coulthard heeft zich kritisch uitgelaten over de recente prestaties van Red Bull. De Schot zag hoe het team van Max Verstappen achterop raakte in de ontwikkelingsstrijd en vreest dat ze hun grip op de constructeurstitel verliezen. Toch gelooft Coulthard dat Red Bull nog niet verslagen is: “Ze moeten alleen het volledige potentieel van die auto benutten.”

LEES OOK: ‘Lambiase verlengt contract met Red Bull, promotie lonkt’

“Ze zijn zeker niet meer zo sterk als voorheen,” zei David Coulthard in gesprek met Channel 4. “De rondetijden liegen niet. Red Bull staat achter, en de recente upgrades werken simpelweg niet. Ze zijn niet langer de maatstaf op het gebied van pure prestaties, en dat beseffen ze zelf ook.” Coulthard benadrukte dat het team snel in actie moet komen om weer Grands Prix te kunnen winnen. “Ze moeten de groep mensen die vorig jaar een briljante racewagen ontwierpen, weer bij elkaar brengen. Diezelfde auto heeft dit jaar nota bene zeven races gewonnen.”

Dreiging van McLaren

Volgens David Coulthard laat ook Max Verstappen steken vallen; in Monza sloeg de Nederlander gefrustreerd op zijn stuur nadat hij slechts de zevende tijd reed na twee kwalificatierondjes. “Dat is erg ongebruikelijk voor Max (Verstappen, red.),” aldus de Schot. “Hij maakt misschien één fout, maar twee keer achter elkaar? Dat is vreemd. Hij zat op dezelfde rondetijd als Sergio Perez!”

Verstappens voorsprong in het rijderskampioenschap is geslonken tot 62 punten ten opzichte van Lando Norris. Nog zorgwekkender voor Red Bull is dat het team in het constructeurskampioenschap nog maar acht punten voorsprong heeft op McLaren. Volgens Coulthard is McLaren nu de favoriet voor het kampioenschap, hoewel de ingenieurs in Milton Keynes nog steeds voor een ommekeer kunnen zorgen. “Ze kunnen het nog onder controle krijgen, maar ze moeten wel het volledige potentieel van die auto benutten. De upgrades hebben niet gewerkt, maar ze hebben nog steeds de capaciteiten.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!