Gianpiero Lambiase, race-ingenieur van Max Verstappen, heeft naar verluidt zijn contract met Red Bull verlengd. De 43-jarige technicus zou aanbiedingen van onder andere Ferrari en McLaren hebben afgeslagen. Met het vertrek van Jonathan Wheatley – die vanaf 2025 aan de slag gaat bij Sauber – ligt de weg vrij voor Lambiase om te promoveren.

PlanetF1 meldt dat Gianpiero Lambiase gedurende de zomerstop een nieuw, meerjarig contract heeft getekend met Red Bull. De Brits-Italiaanse ingenieur kwam in 2015 bij het team terecht na een periode bij Force India, het huidige Aston Martin. ‘GP’ is sinds zijn transfer naar Milton Keynes de vaste race-ingenieur voor Max Verstappen. Te midden van de onrust bij Red Bull zouden zowel McLaren als Ferrari een poging hebben gedaan om hem vast te leggen. Naar verluidt blijft Lambiase echter trouw aan zijn huidige werkgever.

Red Bull maakte de laatste paar maanden grote veranderingen door; meerdere kopstukken hebben zich verbonden aan concurrerende teams. Zo heeft sportief directeur Jonathan Wheatley na een periode van achttien jaar gekozen voor een leidende rol bij het toekomstige Audi-project. Daardoor ligt de weg vrij voor Lambiase om te promoveren, al zou hij voorlopig race-ingenieur van Max Verstappen blijven.

