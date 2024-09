Sergio Pérez deed onlangs een boekje open over zijn toekomst in de Formule 1 – na een lange carrière in de sport vreest Checo dat het einde in zicht is. Ondanks dat hij in juni een nieuw contract tekende bij Red Bull, weet de Mexicaan dat er andere coureurs azen op zijn stoeltje. Door zijn matige prestaties in de eerste seizoenshelft kwam Pérez al meerdere keren in opspraak.

Er zijn weinig coureurs met meer ervaring dan Sergio Pérez. De 34-jarige coureur debuteerde in 2011 met het team van Sauber om later uit te komen voor McLaren, Racing Point (het huidige Aston Martin) en Red Bull. In veertien seizoenen stond hij negenendertig keer op het podium en won hij zes Grands Prix. Inmiddels beginnen de Formule 1-jaren te tellen voor Checo, die dit jaar veelal teleurstelde.

‘Carrière eindigt bij Red Bull’

“Het is zeker zwaar, maar het is het waard,” zei Sergio Pérez tegen The Times over de offers die een Formule 1-coureur moet brengen. “Ik heb mijn hele leven gevochten om hier te zijn. Ik weet dat het einde van mijn carrière nadert, ook omdat ik dit niet te lang wil blijven doen. Er zal een moment komen, ik weet niet wanneer, dat ik gewoon zal moeten zeggen: ‘Ik kan niet langer leven met het constant achterlaten van mijn gezin.’

“Ik wil mijn carrière bij Red Bull beëindigen,” verzekerde Sergio Pérez. “Wanneer dat zal zijn, weet ik nog niet. Dit team heeft me echt alles gegeven en ik wil hen ook alles teruggeven. Ik hoop vooral dat we nog een paar kampioenschappen kunnen winnen voordat ik mijn racepak aan de wilgen hang.”

