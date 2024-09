Na een teleurstellende eerste seizoenshelft zal Sergio Pérez zich in de aankomende races moeten bewijzen. Veel experts schreven de Mexicaan in de aanloop naar de zomerstop al af. Pérez liet ontzettend veel punten liggen ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen, wat Red Bull mogelijk de constructeurstitel gaat kosten. Volgens Mika Häkkinen is het einde in zicht voor Checo.

Namens Unibet neemt tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen het huidige Formule 1-seizoen onder de loep. Eerder besprak hij al de onrust binnen Red Bull en het ‘omslagpunt’ voor Max Verstappen. De Fin laat nu zijn licht schijnen over Sergio Pérez en hoe deze in de afgelopen maanden ontzettend veel punten heeft laten liggen.

“De Formule 1 is een zeer harde sport”, aldus Häkkinen. “Voordat je überhaupt gaat concurreren met je tegenstanders, moet je het al opnemen tegen je eigen teamgenoot. Bij Red Bull is het verschil tussen Sergio Pérez en Max Verstappen voortdurend groter geworden. Dat betekent dat je niet de data krijgt die je nodig hebt; je wilt beide auto’s zo goed mogelijk kunnen vergelijken om tot de juiste ontwikkelingen te komen. Het verschil tussen Verstappen en Checo is daarom echt een nadeel geweest voor Red Bull.”

‘Pérez heeft gefaald’

“Zonder al te kritisch te willen zijn, wil ik benadrukken dat je twee fatsoenlijke coureurs nodig hebt om de auto in de goede richting te duwen,” vervolgde Häkkinen. “Slechts één competitieve auto is niet voldoende om het team vooruit te helpen. Checo heeft derhalve een negatieve invloed gehad op zijn team.”

De ex-McLaren-coureur benadrukte dat Sergio Pérez lang genoeg de tijd heeft gehad om zichzelf te ontwikkelen. “Hij (Pérez, red.) zit al lang in de Formule 1,” legde Häkkinen uit. “Hij heeft genoeg kansen gehad om zichzelf te verbeteren, maar hij heeft wat dat betreft echt gefaald. Ik wil niet zeggen dat hij geen talent heeft,” besloot de 55-jarige Fin, “maar hij zit absoluut niet op het juiste niveau.”

