De nieuwe Paddockpraat Special van FORMULE 1 Magazine is een drieluik over de 24 Uur van Daytona, met drie speciale gasten: Renger van der Zande, Rinus van Kalmthout en Rick Winkelman.

We spreken Rinus van Kalmthout vanuit Miami over zijn tweede keer op Daytona, die eigenlijk misschien meer zijn eerste keer is. Met tweevoudig Daytona-winnaar Renger van der Zande rijden we mee van Miami naar Daytona en hebben we het over wat nodig is om Daytona te winnen en wat deze Amerikaanse autosportklassieker zo bijzonder maakt. Rick Winkelman vertelt meer over de aantrekkingskracht van de Amerikaanse autosport en waar je tijdens Daytona op moet letten.

