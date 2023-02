Een evolutie, geen revolutie: zo omschrijft Alfa Romeo de opvolger van de C42. Toch is er behoorlijk wat veranderd aan de bolide van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou in de hoop op een snellere en betrouwbaardere auto voor het 23 races tellende seizoen.

Uiteraard valt de nieuwe kleurstelling van de auto op. Het wit van de afgelopen jaren heeft plaats moeten maken voor zwart, wat resulteert in een auto die er in ieder geval snel uitziet. Op technisch vlak is er ook het nodige gebeurd, wat nodig was nadat het team vorig jaar sterk in het middenveld begon maar na de zomerstop amper tot scoren kwam.

“We hebben hoogte- en dieptepunten gekend, maar als er iets is dat we hebben geleerd, is dat we nooit mogen opgeven”, legt technisch directeur Jan Monchaux uit. Dat heeft geresulteerd in een flink aangepast bolide ten opzichte van de C42, waar het team weinig updatepakketen voor introduceerde.

Dat Alfa Romeo hard gewerkt heeft aan de C43, is een understatement. Alfa Romeo begon ‘enkele weken na de shakedown’ van de C42 vorig jaar al met het ontwerpen van de nieuwe bolide, de C43, zo onthult Monchaux bij de presentatie van de rood-zwarte Formule 1-auto. “Al snel stelden we vast op welke vlakken we nog wat te winnen hadden. Daarom hebben we ons vooral gefocust op de achterkant van de auto.”

Deuren geopend

Op dat gebied wilde Alfa Romeo ‘dapper genoeg’ zijn om de volgende stap te kunnen zetten, vertelt Monchaux. “Dat opende deuren om met oplossingen te komen die we vorig jaar niet konden toepassen”, aldus de technisch directeur.

Zo heeft het team, dat vanaf volgend jaar weer doorgaat als Sauber omdat titelsponsor Alfa Romeo na dit seizoen vertrekt, zich gericht op de achteras, achterwielophanging en de versnellingsbakbehuizing. “Dat opende de deur voor nieuwe ontwerpen, met name op het gebied van koeling. Dat zorgde ervoor dat we het bodywork konden ontwerpen, wat vorig jaar tijdens het seizoen niet mogelijk was”, licht Monchaux toe.

De veranderingen waren nodig, ook omdat het team het gevoel had dat zij vorig jaar ’tegen het plafond’ zaten van de mogelijkheden van dat chassis. “Om het volgende niveau te bereiken, moesten we die veranderingen wel doorvoeren”, stelt de technisch directeur. “Het is een groot, complex deel dat we moesten herontwerpen. We hebben veel werk gestopt in de achterkant van de auto, de voorkant van de auto zal gedurende het seizoen ontwikkeld worden.”

Aandachtspunten

Een probleem waar Alfa Romeo vorig mee kampte, was de betrouwbaarheid. Het gebeurde regelmatig dat Valtteri Bottas of Guanyu Zhou op de vrijdag problemen kenden, waardoor zij kostbare tijd verloren en zo achterliepen op de rest. “We waren historisch gezien altijd heel sterk op dit vlak, maar vorig jaar verloren we ineens wat voorheen ons sterkste punt was”, geeft Monchaux toe. Op dat vlak heeft het team aan zowel de auto als aan de ‘interne processen’ veranderingen doorgevoerd om die problemen aan te pakken.

Een ander aandachtspunt was het feit dat de technische regels hier en daar wat aangepast zijn om het porpoising tegen te gaan, waaronder het verhogen van de vloerranden met 15mm. “We houden van verandering, dat biedt altijd kansen”, klinkt Monchaux eerst nog enthousiast. Maar: “We waren licht geïrriteerd door de timing omdat dit pas erg laat besloten werd en dat soort late veranderingen werken meestal in het voordeel van de grote teams.”

Voorkant

Duidelijk is dat Alfa Romeo dus de nadruk heeft gelegd op de achterkant van de bolide, maar leggen we de renders van de C42 en C43 naast elkaar dan zijn ook duidelijke verschillen te zien aan de voorkant van de bolide. Zo zijn de luchtinlaten van de sidepods smaller en is de voorvleugel een stuk complexer qua vorm. Toch is deze nog niet helemaal af, verklapt Monchaux.

“We hebben lang doorontwikkeld”, doelt de technisch directeur op het seizoen 2022. “We hebben in Suzuka een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd. De voorkant is lastiger qua ontwikkeling in de windtunnel. Het rendement is kleiner. Maar zolang je niet eerste staat, heb je overal wel vooruitgang te boeken. Je hebt een beperkt aantal windtunneltests en middelen, dan moet je strategische beslissingen nemen: waar ligt de focus? Ik ga liever goed te werk aan één onderdeel dan werken aan vijf oplossingen die marginale verbeteringen opleveren. We hebben aan de voorkant gewerkt, maak je daar geen zorgen om.”

“Er zijn significante veranderingen die we aan het begin van het seizoen zullen doorvoeren, maar door de beperkingen van de regels is het een lastiger vlak waar wij mee worstelen. De vloer biedt dan meer vrijheid. Vorig jaar was ook te zien dat teams veel veranderingen doorvoerden aan hun vloer en niet zozeer aan de voorkant van de bolide. Dat is dus omdat het door de regels simpelweg lastiger is om performance te vinden aan de voorkant”, aldus Monchaux.

Verwachtingen

Of Monchaux ‘zijn’ C43 een mooie creatie vindt? “Dat vraag je aan de slechtst mogelijke persoon, het is mijn baby. Ik ga niet zeggen dat ‘ie lelijk is. De auto ziet er gemeen uit, niet alleen door de nieuwe vormen maar ook de livery, dat maakt dat het er nog gemener uitziet. Ik vind de auto behoorlijk sexy”, oordeelt de Fransman. Hij heeft er in ieder geval veel uren in gestopt. “Als je het aan mijn vrouw vraagt, dan is het te veel. Als je het aan mij vraagt: niet genoeg.”

“Maar of hij snel genoeg is? Dat zullen we bij de seizoenstart zien. We hebben de hoop dat we voort kunnen bouwen op vorig seizoen en voor de betere posities in het middenveld kunnen vechten. Maar we moeten eerst geduldig zijn. We hebben nog wat huiswerk te doen in de wintertest, om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste race. We pakken het stapsgewijs aan. Mijn team en ik hebben nog wat vakjes af te vinken. We zullen wel zien”, aldus Monchaux.

