Williams-teambaas James Vowles heeft aangegeven wat hij de komende tijd van zijn beide coureurs verwacht. De doelstellingen liggen ver uiteen: voor Alex Albon wordt de lat bijzonder hoog gelegd, terwijl er bij Logan Sargeant vooral gekeken wordt naar een reden om hem te behouden.

Na jaren steevast achteraan te hebben gereden, doet Williams het dit seizoen weer een stuk beter. Momenteel staat het Britse team op de zevende plek bij de constructeurs met 21 punten. Al die punten staan echter op naam van Alexander Albon. Logan Sargeant is de enige coureur die het hele seizoen heeft gereden en geen punten heeft gescoord.

Desondanks geeft teambaas James Vowles het vertrouwen in Sargeant nog niet op, al heeft hij wel duidelijke doelstellingen voor ogen voor zijn Amerikaanse coureur. “Hij moet vooral blijven ontwikkelen”, vertelt de Brit. “Hij moet op een meer consistente manier presteren. Het gat naar Alex moet in de loop van dit seizoen kleiner worden. Maar als je naar het grote geheel kijkt… Logan kwam meteen uit de Formule 2, had ongeveer anderhalve dag aan testtijd. En toen was het meteen: veel succes, je bent nu een Formule 1-coureur. En ik denk dat dit jaar ook nog eens een van de moeilijkste jaren was om als nieuwkomer binnen te komen. Hij werd meteen in het diepe gegooid zonder echt veel tijd om aansluiting te vinden. Hij heeft niet in oude Williams-auto’s kunnen oefenen. Zijn tijd hier is alles wat hij aan voorbereiding heeft.”

Alexander Albon

Alexander Albon daarentegen zit al wat langer in de Formule 1. Dit jaar heeft hij een bijzonder sterk seizoen, wat hem een dertiende plek bij de coureurs op heeft geleverd. Vowles verwacht dan ook iets meer van Albon in de toekomst. “Hij moet zich vooral richten op het winnen van races en het behalen van podiums”, zegt de teambaas. “Hij heeft het in zich en eerlijk gezegd verdient hij het ook om in zo’n situatie te zitten. Gelukkig voor ons heeft hij ervoor gekozen om die reis met Williams mee te maken terwijl wij proberen vooruitgang te boeken.”

“Dat vat het wel het beste samen denk ik”, vervolgt Vowles. “Hij komt als coureur nu een beetje op het toppen van zijn kunnen. Je moet je dan natuurlijk ook focussen op het hoogst haalbare, zolang hij dat talent nog heeft. Maar als je bijvoorbeeld naar Alonso kijkt, dan heeft Alex nog zeker vijftien jaar in zich. Dus er is nog genoeg tijd om dat allemaal te bereiken.”