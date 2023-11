Op woensdagmiddag wordt er een hoorzitting gehouden over een klacht van Haas. Het team is het namelijk niet eens met de manier waarop track limits werden gehandhaafd in Austin. Haas hoopt met de hoorzitting nog wat extra punten te veroveren. Hieronder zetten we op een rijtje wat er precies allemaal speelt bij deze zaak.

Wat gaat er vandaag gebeuren?

Eerst de praktische informatie. Vanmiddag, om 15:00 uur Nederlandse tijd, vindt een eerste hoorzitting plaats. Haas heeft deze hoorzitting aangevraagd omdat het zich niet kan vinden in het eindoordeel over de Grand Prix van de Verenigde Staten, drie weken geleden in Austin. De FIA en de stewards zullen argumenten van Haas aanhoren en de verklaring van drie andere teams (daarover later meer).

Tijdens deze eerste hoorzitting moeten de stewards vaststellen of Haas ‘significante en relevante nieuwe informatie’ aandraagt om nog eens te kijken naar de einduitslag. Zo ja, dan zal er op een later moment een tweede hoorzitting komen. Tijdens die tweede zitting zal men meer inhoudelijk kijken naar de zaak en wordt er ook bepaald of de einduitslag aangepast wordt of niet.

De regels van zo’n hoorzitting stellen ook dat je tegen een specifiek document bezwaar moet maken. Je kan niet zomaar zeggen ‘ik vond dat de stewards het niet goed deden’, je moet iets concreet aankaarten. De zaak van Haas is gericht op twee documenten: de einduitslag, en de beslissing van de stewards om geen extra straf te geven aan Alexander Albon.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).

Logan Sargeant behaalde zijn eerste en vooralsnog enige punt in Austin. (Motorsport Images)

Wat wil Haas precies?

Simpel gezegd: punten. Nico Hülkenberg eindigde in Austin op de elfde plek, slechts twee seconden achter Logan Sargeant op plek tien en drie seconden achter Albon op plek negen. Een tijdstraf voor een van die twee coureurs zou dus betekenen dat Hülkenberg minstens één plek gepromoveerd wordt en daarmee kostbare punten voor Haas binnen kan halen.

De kern van de aanklacht van Haas komt van de track limits. In Austin werden veel coureurs meerdere keren bestraft voor het overschrijden van de baangrenzen. Maar er was één specifieke bocht waarin dat niet gebeurde: bocht zes. Er was namelijk geen duidelijk beeld van die bocht. De stewards zelf geven ook toe dat ze daar geen goed zicht op hadden. “Op basis van de beschikbare videobeelden stellen de stewards vast dat er weliswaar aanwijzingen zijn voor mogelijke overtredingen van de track limits in bocht zes, maar dat het beschikbare bewijsmateriaal niet voldoende is om nauwkeurig en consistent te concluderen dat er overtredingen hebben plaatsgevonden. Daarom is er besloten geen verdere actie te ondernemen”, zo valt te lezen in een verklaring van de stewards.

Dit geeft natuurlijk meer dan genoeg ruimte voor een aanklacht van Haas. Het team zal zich ook gesterkt voelen door wat er in Oostenrijk gebeurde. Daar diende Aston Martin na afloop van de race een klacht in, met als gevolg dat acht coureurs nog extra straffen kregen.

Teambaas Günther Steiner heeft er alle vertrouwen in. “Kijk, als de stewards de informatie niet hebben, dan kunnen ze ook niets doen. Dat snap ik ook wel. Maar nu hebben wij nieuw bewijs. We willen hier graag opnieuw naar kijken, anders moeten de regels aangepast worden. Ik wil zelf liever helemaal geen straffen op track limits. Maar als we die regel hebben, dan moet die ook nageleefd worden. Het gaat ons meer om het principe dan om de straf.”

Wie zijn er verder bij betrokken?

In totaal zijn er drie andere teams opgeroepen om deel te nemen aan de hoorzitting: Williams, Red Bull en Aston Martin. Williams zal zich vooral zorgen moeten maken. Albon had al vijf seconden straf gekregen voor het overschrijden van de baangrenzen. Als blijkt dat hij dat nog een keer heeft gedaan, dan komen er minstens nog eens vijf seconden bij. En zoals eerder gezegd heeft Haas erg veel belang bij een straf voor Albon, Sargeant, of allebei.

Red Bull zal ook niet helemaal op hun gemak zijn tijdens de hoorzitting. Op beelden was te zien dat Sergio Pérez ook regelmatig de grenzen van bocht zes opzocht. De Mexicaan eindigde als vierde, zes seconden voor George Russell. Een straf voor Pérez zal dus vrijwel geen effect hebben voor Haas, maar kan Pérez wel dure punten kosten in de strijd om tweede in het kampioenschap.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).

Het was vaak een kwestie van millimeters om binnen de grenzen te blijven. (Motorsport Images)

Technisch gezien kan winnaar Max Verstappen ook nog in gevaar zijn, al is dat vrij onwaarschijnlijk. De Nederlander is dit jaar erg goed geweest in het binnen de lijntjes kleuren. Daarnaast moet Verstappen al vijftien seconden straf krijgen om een plekje te verliezen. In dat scenario zou de winst naar Lando Norris gaan.

Aston Martin hoeft zich waarschijnlijk niet zoveel zorgen te maken. Fernando Alonso viel uit en Lance Stroll eindigde als zevende in niemandsland. De Canadees had 26 seconden voorsprong op Yuki Tsunoda en moet dus al dertig seconden tijdstraf krijgen om een plek te verliezen. Wil hij terugvallen achter Hülkenberg, dan moet Haas al hard maken dat Stroll veertien extra overtredingen heeft begaan voor een totale tijdstraf van minstens 45 seconden. Toch is het niet volledig onmogelijk. In Oostenrijk misten de stewards tien overtredingen van Esteban Ocon, waarvoor hij uiteindelijk nog 30 seconden aan tijdstraf kreeg.

