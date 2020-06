De pikante weddenschap van Hamilton en Kovalainen op Eau Rouge

Het was een onmogelijke missie voor Heikki Kovalainen in 2008 en 2009: hij moest opboksen tegen supertalent Lewis Hamilton. “Hij was altijd net iets sneller, wat ik ook deed dus dat was knap frustrerend”, vertelt Kovalainen die het ook moest afleggen in een bijzondere weddenschap op Eau Rouge.

Keer op keer werd de Fin die twee jaren zoekgereden door Hamilton. De Brit werd in 2008 wereldkampioen terwijl Kovalainen slechts als zevende eindigde. Het jaar daarna werd de Hamilton vijfde en Kovalainen slechts twaalfde.

“Dat tweede jaar was heel zwaar, op een gegeven kon ik de energie niet meer opbrengen. Ik moest constant boven mezelf uitstijgen om hem bij te houden maar hij was altijd sneller. De tweede helft van 2009 heb ik zwaar onder mijn niveau gepresteerd. Maar dat kwam ook omdat Hamilton gewoon veel en veel beter was”, vertel de nu 38-jarige Fin. In dat jaar voltrok zich ook een interessante weddenschap tussen de twee.

Hij ging volgas naar boven!

Hamilton is de regerend wereldkampioen en blaakt, eigenlijk zoals altijd, van het zelfvertrouwen. Op Spa stapt hij vlak voor de eerste vrijdagtraining op Kovalainen af: “De sessie stond op het punt van beginnen toen Lewis me vroeg: ‘Zullen we een weddenschap houden? Wie er het snelst in de outlap door Eau Rouge gaat? Direcht vanuit de garage!’ En die bocht was destijds echt niet zomaar volgas, zeker niet op een vrijdagochtend. Dus ik zei: ‘Doen we!’ En hij nam het zoals alles zo verschrikkelijk serieus.”

De afloop laat zich raden, Eau Rouge is de eerste bocht die de heren coureurs voor de kiezen krijgen als ze uit de pits komen. “Hij ging dus met zijn rechterbeen gestrekt volgas naar boven”, lacht Kovalainen. “Ik had een kleine lift dus verloor ik de weddenschap. Dat was het moment dat ik weer eens wist, dit ga ik nooit winnen. Hij heeft zo’n ongelooflijke vechtlust in zich.”

Zulke weddenschappen zijn voor de buitenwereld nauwelijks waar te nemen maar de engineers hadden het door. “Mijn engineer kwam naar me toe: ‘Wat doe jij nou! Riskeer je alles op de vrijdagochtend?’ Ik probeerde het nog met: ‘Maar ik liftte, hij niet. Dus hij nam meer risico!'”