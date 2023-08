Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft benadrukt dat Red Bull mooi op schema ligt met de ontwikkeling van de nieuwe motor. Sterker nog, volgens de Oostenrijker loopt het team zelfs heel erg voor op de rest. Maar dat neemt niet weg dat het team zorgen heeft over de richting waarin de motor ontwikkeld wordt.

De motoren van 2026 blijven een heet hangijzer in de paddock. De grootste criticaster van de nieuwe reglementen is Red Bull-teambaas Christian Horner. Volgens Horner botsen de nieuwe motoren namelijk met de regels rondom de aerodynamica, wat naar zijn idee zal leiden tot ‘een Frankenstein-auto’. Eeuwige rivaal Toto Wolff kan zich juist erg goed vinden in de nieuwe regels en grapte dat Horner gewoon bang is dat zijn nieuwe motor het minder goed zal doen dan die van de concurrentie.

Daar is volgens Helmut Marko niets van waar. “We lopen op technisch vlak niet achter”, verzekert hij aan Motorsport-total.com. “Hiervoor hebben we mensen binnengehaald van Ferrari, Mercedes, Renault en Cosworth. We hebben Ford nu als partner. We hebben echt de beste mensen op die verbrandingsmotor zitten. En daarnaast hebben we nog twee ontzettend slimme mensen aan de elektrische kant werken. We liggen mijlenver voor op Audi en Ferrari, Mercedes zit ongeveer op hetzelfde niveau.”

Liefde voor de sport

Volgens Marko kan Red Bull het eerste prototype van de motor deze maand nog presenteren. Ter vergelijking: Audi mikt op eind dit seizoen voor hun eerste prototype. Maar die snelle vooruitgang neemt de zorgen rondom de motor nog niet weg bij Marko. “We zijn erg gepassioneerd over racen. Dat gaat ons echt aan het hart. We zitten niet in de Formule 1 om rijk te worden. Het gaat ons erom dat er goede sport te zien is. Daar draaien onze zorgen dus ook om.”

