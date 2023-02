De testdagen in Bahrein staan voor de deur en de Formule 1-teams staan te popelen om hun nieuwe creaties eens flink aan de tand te voelen. Waar let je dan eigenlijk op, wat test je precies en wordt er nog steeds aan sandbaggen gedaan? We spraken hierover met voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde en Viaplay-analist Ernest Knoors.

Hoe beleef je de testdagen?

Giedo van der Garde: “Vergis je niet, testdagen zijn altijd hectisch. Het zijn volle, lange dagen. Als coureur krijg je een heel programma mee dat je af moet werken. Leuk is misschien anders, want het is geen racen, maar als coureur weet je wel het enorme belang. Ik vond de testdagen altijd spannend. Je weet dat het seizoen gaat beginnen en het biedt kansen om lekker in je ritme te komen. Je weet dat een paar dagen later het seizoen écht begint.”

Ze zeggen dat een coureur al na een paar ronden in de nieuwe auto weet wat voor een seizoen het gaat worden…

Van der Garde: “Dat is zeker zo!” Lachend voegt hij hieraan toe: “In mijn seizoen bij Caterham wist ik na een paar rondjes al hoe laat het was en dat het een heel zwaar en lang seizoen zou gaan worden.”

Waar let je op tijdens de testdagen?

Ernest Knoors: “In tegenstelling tot vroeger wordt er nu al een heel groot gedeelte getest in de fabriek. Denk aan de betrouwbaarheid, waardes en functionaliteit van de auto. In de windtunnel wordt bijvoorbeeld de complete auto al getest. De motoren worden volledig getest op de proefbanken, maar ook de auto met motor gaat als geheel op de proefbank. Je test alle koelsystemen, maar ook de dempers en de ophanging. Al die data verzamel je al op voorhand in de fabriek.”

“Daarna ga je naar het circuit en dit jaar heb je maar drie testdagen. In die dagen ga je eigenlijk een bepaald testprogramma doorlopen om te valideren of de gegevens uit de fabriek daadwerkelijk overeenkomen met wat er gebeurt op het circuit. Klopt het met wat je in de windtunnel, in de simulatie, in de rijderssimulator en op de proefbanken hebt gezien of zitten er nog ergens rare dingen die je niet had verwacht?”

Dus als dat niet klopt, dan heb je een probleem…

Knoors: “Ja, dus bijvoorbeeld vorig jaar was de hele remkoeling nieuw en er waren een aantal teams die daarmee worstelden. De remtemperaturen kun je namelijk niet echt simuleren of nabootsen op een testbank. Hetzelfde geldt voor porpoising. Dat is zoiets specifieks, daar kom je niet achter in de windtunnel.”

“Omdat de testtijd zo enorm beperkt is tegenwoordig, kun je je ook niet veroorloven om problemen te krijgen met de basisfunctionaliteiten zoals de koeling, remmen en de motor. Je wilt je echt focussen op de validatie van de gegevens uit de fabriek en al gaan werken met afstellingen. Maar bijvoorbeeld ook hoe de auto omgaat met de banden, omdat je dit niet goed kunt testen in de fabriek.”

Waar let je nog meer op?

Knoors: “Je wilt een referentie hebben, eigenlijk net zoals tijdens de vrijdagtrainingen van een raceweekend. Je kiest altijd het gewicht waarmee je kunt vergelijken met het jaar daarvoor. Je hebt daarom altijd een standaard hoeveelheid benzine aan boord die relevant is voor een raceafstand, zeg tussen de 30 a 50 kg. Deze hoeveelheid hou je gelijk over alle testdagen zodat je makkelijker kunt vergelijken en de draad niet kwijt raakt.”

Credit: ©Peter van Egmond

Gebeurt het aloude sandbaggen nog steeds in de Formule 1? Oftewel, het spreekwoordelijke zand in de ogen strooien bij andere teams.

Van der Garde: “Zeker. Dat is van alle tijden, maar het is niet meteen een doel op zich. Er zijn nu eenmaal verschillende manieren voor teams om testdagen aan te vliegen. Vaak wordt er gereden met volle tanks, want dat doe je in de races ook. Maar voor een coureur is het aan de andere kant ook wel lekker om even te kunnen voelen wat de limiet van de auto is. Er zijn teams die gewoon zeggen: dat doen we niet. Andere teams doen het wel. Maar de hoeveelheid brandstof is vanzelfsprekend wel bepalend voor de rondetijden. En als de drie topteams met volle tanks rijden, dan kan het zomaar weer gebeuren dat Aston Martin ertussen staat. Maar feitelijk zegt het dus niets.”

Knoors: “Kijk, om te testen hoe de auto reageert tijdens een kwalificatie, wil je met een nagenoeg lege tank en zachte banden voluit rijden. Maar hier kun je mee spelen. Als je heel veel vertrouwen hebt, dan doe je zo’n kwalificatietest niet of je doet hem met 30 a 40 kg brandstof aan boord. Dan kun je daarna wel bereken hoeveel sneller je geweest zou zijn als je alle benzine eruit zou hebben gehaald.”

“En stel dat ze bij Mercedes hun huiswerk goed gedaan zouden hebben, dan zul je hen niet snel korte runs zien doen, of op rode banden rijden met een tank die bijna leeg is. Bij Williams zouden ze bijvoorbeeld weer wel willen zien hoe de auto functioneert als ze al het gewicht uit de auto hebben gehaald.”

In hoeverre kijk je naar de andere teams?

Van der Garde: “Bij testdagen wordt alles gemeten en geanalyseerd. Niet alleen van de eigen auto’s, maar ook van wat de concurrentie doet. Alles en iedereen wordt in de gaten gehouden.”

Knoors: “Daar kijk je zeker naar. Ik denk dat de meeste teams wel weten met hoeveel benzine de concurrentie rijdt. De meeste rijden met 30, 40 of 50 kg brandstof, dus je hebt wel een beetje een gevoel waar de ander zit. Maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Uiteindelijk kijk je hoe goed de auto van een ander team is: hoe makkelijk komen de rondetijden en hoe constant zijn deze? Stel je gaat op de donderdagochtend met 30 kg brandstof 10 ronden rijden, dan ga je wel kijken wie dat nog meer doet. Je kijkt dan bijvoorbeeld of ze met dezelfde band rijden, hoe stabiel de rondetijden zijn, of ze veel of weinig degradatie hebben. Daaraan kun je afleiden hoe goed de concurrentie is. Je kijkt ook niet naar de snelste tijden, je kijkt naar de tijden van de long runs en hoe stabiel deze zijn.”

Morgenochtend gaan de testdagen van start en op onze website houden we je uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws, delen we verslagen van elke sessie en tonen we de video’s van Viaplay.