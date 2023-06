Voor Nyck de Vries zat er in Spanje niet meer in dan een veertiende plek. Toch was hij competitief, zo bleek uit vele gevechten en inhaalacties in de middenmoot. Een slechte start speelde de Fries parten, maar de progressie is er naar eigen zeggen.

“Het was jammer dat ik bij de start veel posities verloor”, klonk het in Spanje op de bank bij F1TV. “De start op zich was goed, ik reed vlak achter Pierre Gasly. Wij moesten in de eerste paar bochten vervolgens even in de remmen en daardoor gingen er aan de buitenkant wat auto’s voorbij.”

De Vries, als veertiende gestart, verloor in de AlphaTauri daardoor twee plekken. Die schade moest hij eerst wegpoetsen om eventueel via inhaalacties en een goede strategie richting de punten te gaan. Dat lukte niet, maar de strijd met de concurrentie in het middenveld was vermakelijk. Dat bleek uit mooie gevechten met onder anderen Kevin Magnussen (Haas F1), Oscar Piastri (McLaren) en Valtteri Bottas (AlfaRomeo).

Moeite

“In het begin van de race had ik moeite om auto’s te voorbij te komen en competitief te zijn. Maar eenmaal rijdend in schone lucht, ging het een stuk beter”, constateerde De Vries. “In het laatste deel van de race, op medium banden, waren we juist heel erg competitief. Al met al was het een goed weekend; het team doet sowieso goed werk, we komen steeds dichter bij de top-10. Want we boeken vooruitgang met de auto en daar kunnen we op voortbouwen.”