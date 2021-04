Nyck de Vries geniet van de spanning en onvoorspelbaarheid van de Formule E, al is het volgens de Nederlander ook wel eens frustrerend dat de raceweekends beïnvloed worden door zaken waar je als coureur geen invloed op hebt. De grootste wildcard in het casino dat de Formule E soms is? De kwalificatieopzet.

“Je wordt in de kwalificatie namelijk op basis van de kampioenschapsstand in groepen ingedeeld”, verwijst De Vries in gesprek met FORMULE 1 Magazine naar hoe de top zes groep 1 vormt, de nummers zeven tot en met twaalf groep 2, enzovoorts. En de ene of de andere groep, dat maakt nogal verschil. “De baan wordt tijdens de kwalificatie steeds sneller, dus als je in groep 1 zit, doe je het al goed als je de top tien haalt”, weet De Vries na twee jaar in de klasse.

Lees ook: Formule E maakt volledige kalender voor 2021 bekend

Beginnen van buiten de top tien maakt de races er natuurlijk ook niet makkelijker op. En zo heeft de kwalificatieopzet zijn weerslag op het hele kampioenschap. “Het is goed dat ze de grid door elkaar proberen te schudden”, zegt De Vries met oog op de spanning. “Maar”, vervolgt hij, “je zit nu eigenlijk vast in groep 1 tot je zakt in het WK, in groep 2 komt en de rollen omdraait.” Dat maakt het, vindt hij, ‘wat te kunstmatig’.

(Tekst loopt door onder de foto)

De Vries wacht dit weekend in Valencia het derde Formule E-weekend van het seizoen. Foto: Motorsport Images.

Balans

Wat volgens De Vries een goede oplossing zou zijn? Vasthouden aan de huidige indeling van de kwalificatiegroepen, maar loten in welke volgorde de groepen vervolgens kwalificeren. Zo blijft er genoeg ruimte voor variatie en verrassing, maar verdwijnt het kunstmatige element. De races in de Formule E bieden doorgaans bovendien van zichzelf al genoeg actie en spanning om het op een goede manier onvoorspelbaar te maken.

Volgens De Vries is het belangrijk om een balans te vinden tussen een spannend en afwisselend kampioenschap, en voorkomen dat het ‘ieder weekend casino is’. Dit weekend staat daarbij de dubbel in Valencia op het programma, waar De Vries verwacht dat de kwalificatie dan weer weinig zegt. “Valencia is immers geen stratencircuit maar een normale baan. Je kan er enorm veel energie sparen door te slipstreamen. Zo wordt dat op een andere manier casino.”

Lees ook: De mooie weken (en maanden) van Nyck de Vries: ‘Uiteindelijk draait het om presteren’

De eerste E-Prix in Valencia is zaterdag vanaf 14:30 uur te zien bij Ziggo Sport Racing, Eurosport en Eurosport 1. De race zondag is vanaf 13:30 te zien bij Ziggo Sport Racing, Eurosport en Eurosport 2.