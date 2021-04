De Formule E heeft zijn volledige kalender voor 2021 bekend gemaakt. De kalender van de elektrische raceklasse telt dit jaar 15 races, een record. Door de coronapandemie werden enkele raceweekends uitgesteld naar 2022.

Twee maanden geleden trapte de Formule E zijn seizoen af in Saoedie-Arabië. Nyck de Vries won in Diriyah de eerste race van het seizoen, tijdens de tweede ePrix startte Robin Frijns vanaf polepositie. Twee weken geleden vonden de derde en vierde race van het seizoen plaats in Rome, komend weekend staan er twee races in Valencia op de planning.

Voorlopig had de Formule E enkel een kalender tot en met mei bekend gemaakt. Daar kwam vandaag verandering in. Het Formule E-seizoen zal dit jaar 15 races tellen. Na Valencia reist de elektrische raceklasse nog naar Monaco, Puebla in Mexico, New York, Londen en Berlijn.

Vier double headers

In Monaco wordt slechts één ePrix gereden, maar voor het eerst wel op het F1-circuit. Op alle andere locaties vinden twee races plaats. Dat brengt het totaal op vijftien, een record voor de Formule E. “Vier double headers in Puebla, New York City, Londen en Berlijn zullen de perfecte omstandigheden creëren om de eerste officiële FIA-wereldkampioen Formule E te kronen”, reageert FE-topman Alberto Longo.

In vergelijking met de voorlopige kalender verhuis de ePrix van Mexico van het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City naar Puebla. De weekends in Marokko, Zuid-Korea en Chili worden door de coronapandemie uitgesteld naar 2022.

FORMULE E-KALENDER 2021

Ronde Stad Land Datum 1 Diriyah Saoedie-Arabië 26 februari 2 Diriyah Saoedie-Arabië 27 februari 3 Rome Italië 10 april 4 Rome Italië 11 april 5 Valencia Spanje 24 april 6 Valencia Spanje 25 april 7 Monaco Monaco 8 mei 8 Puebla Mexico 19 juni 9 Puebla Mexico 20 juni 10 New York Verenigde Staten 10 juli 11 New York Verenigde Staten 11 juli 12 Londen Verenigd Koninkrijk 24 juli 13 Londen Verenigd Koninkrijk 25 juli 14 Berlijn Duitsland 14 augustus 15 Berlijn Duitsland 15 augustus

