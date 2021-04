Het Internationaal Olympisch Comité heeft bekendgemaakt dat Sim Racing deel uit zal maken van een virtuele sportcompetitie, voorafgaand aan de uitgestelde Spelen in Tokyo.

Het IOC werkt samen met verschillende sportfederaties om voor de opening van de echte Olympische Spelen, een virtueel evenement op te zetten. Naast motorsport, doen vooralsnog ook honkbal, fietsen, zeilen en roeien mee aan de Olympic Virtual Series (OVS), dat plaats zal vinden van 13 mei tot en met 23 juni.

“Het plan is in overeenstemming met de digitale agenda van het IOC”, zegt voorzitter van het IOC Thomas Bach. “De Olympic Virtual Series is een nieuwe, Olympische digitale ervaring die gericht is op het vergroten van directe betrokkenheid bij een nieuw publiek op het gebied van virtuele sporten.”

(Photo by Simon Galloway / Sutton Images)

Men hoopt met virtuele spellen de interesse in sport in zijn geheel aan te zwengelen. Bach denkt dat de digitale sporten een jonger publiek aan zullen spreken: “Het moedigt aan om ook te sporten en promoot de Olympische waarden. Vooral voor jongeren.” Het IOC wil gebruik maken van een competitieformat dat zoveel mogelijk deelnemers toelaat.

Gran Tursimo

Het platform dat is uitgekozen voor de simracingcompetitie is Gran Turismo. Het bekende PlayStationspel werd in 1997 gelanceerd. Sinds dien zijn er meer dan 80 miljoen spellen verkocht, waarmee het een van de grootste franchises is van het gameconsole.

De bedenker van Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, zei vorig jaar al dat Sim Racing essentieel is voor de motorsport. “Dit, en alle verschillende dingen die we doen, is iets dat nodig is om het gaande te houden.” Zei Yamauchi. “Het is niet alsof we de huidige bestaande motorsport willen verslaan of overtreffen. Dit maakt allemaal deel uit van de inspanning om het gaande te houden en er iets van te maken dat eeuwig duurt.”