Lewis Hamilton is het volgend oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve niet meer gewend om veel risico te nemen, ‘en dat zie je ook’. Een verbeterpunt dus voor Hamilton, want Villeneuve voorspelt een spannende titelstrijd tussen de Brit en Max Verstappen.

Als voorbeeld wijst Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, in gesprek met F1-Insider naar hoe Hamilton op Imola van de baan schoof toen hij George Russell op een ronde wilde zetten. Hamilton liep in het verkeer snel in op koploper Verstappen door veel risico te nemen, maar uiteindelijk dus nét te veel.

“Je zag op Imola dat Lewis het niet meer gewend is om veel risico te nemen. Toch moet hij dat, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, nu wel doen. Het verschil met de afgelopen seizoenen is namelijk dat hij nu een tegenstander heeft die op gelijke voet met hem staat en voor een ander team rijdt”, doelt Villeneuve op Red Bull-rijder Verstappen.

Hamilton en Verstappen kwamen elkaar natuurlijk ook tegen op Imola, met een incidentje bij de start toen Verstappen hem passeerde. Hamilton liep daarbij lichte schade aan zijn auto op. Nog een voorbeeld van te veel risico nemen, meent Villeneuve: “Lewis zat aan de buitenkant en had moeten inbinden. Nu verpestte hij zijn race in bocht één.”

Villeneuve ziet zo een Hamilton die onder druk staat. Een incident zoals met Russell, denkt Villeneuve, was Hamilton ‘de afgelopen jaren waarschijnlijk niet overkomen’. Villeneuve verwacht daarbij ook nog eens dat Verstappen bij Red Bull op betere rugdekking kan rekenen van Sergio Pérez dan Hamilton bij Mercedes van Valtteri Bottas.

