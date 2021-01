Jos Verstappen: ‘Max en Hamilton in dezelfde auto, daar wacht de hele wereld op’

2020 moet wat Jos Verstappen het jaar worden van het gevecht Lewis Hamilton vs. Max Verstappen, de veteraan met zeven titels op zak tegen zijn beoogde troonopvolger. De hoop op deze gedroomde battle is de afgelopen jaren al vaker uitgesproken en Verstappen senior weet ook dat veel zal afhangen van het materiaal: “Bij Mercedes is het voor Hamilton pas echt goed gekomen.”

Eén ding is zeker, zegt vader Jos in een interview met FORMULE 1 Magazine, zoon Max is er klaar voor. “Dat was hij drie jaar geleden al. Weet je, Max rijdt altijd op 110 procent. Daardoor weten we eigenlijk niet hoe goed of slecht de auto is; misschien was onze auto wel slechter dan die van Ferrari… Kan zomaar, dat weet niemand.”

“Het enige dat je kunt doen is Max vergelijken met zijn teamgenoot. En Albon was echt niet zo verkeerd in de karting en de lagere klassen, daar heeft hij het goed gedaan. Dit jaar had hij ten opzichte van Max best wel een groot probleem.”

“Allebei in dezelfde auto zou het allermooiste zijn”

Wat dat betreft beleefde Hamilton in 2020 eenzelfde soort seizoen als Verstappen. “Het is hetzelfde als wat ik over Max zeg: hij is ontzettend sterk. Ook als je kijkt hoe hij het doet tegen zijn teamgenoot. Bij Mercedes is het voor Hamilton pas echt goed gekomen, bij McLaren heeft hij enkele jaren gehad waarin het niet draaide. Je wordt geen wereldkampioen als je geen kampioensteam en kampioensauto hebt.”

Het zal wel nooit gebeuren maar de twee in hetzelfde team is Verstappen sr. betreft een prima scenario, hij acht zijn zoon de gelijke van Hamilton. “Als je dat aan mij vraagt, dan weet ik zeker van wel. Laat ik het zo zeggen: Ik zou het niet erg vinden als Max naast Hamilton zou gaan rijden. Dan is het wel duidelijk, hè.”

“Het allermooiste zou zijn als ze in dezelfde auto zouden rijden. Dan kun je echt vergelijken wie de beste is. Ik zou het alleen maar toejuichen, denk dat het dan een heel mooi seizoen zou worden. Volgens mij zit de hele wereld daarop te wachten.”