Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat rivaal Mercedes ‘in de race misschien wel een snellere auto heeft’, waarbij het venijn volgens hem in de staart zit. “Ze springen beter met hun banden om en zijn daarom aan het eind van een stint telkens snel.”

“Mercedes leek zowel in Bahrein als Imola aan het eind van hun stints sneller te zijn”, legt Horner Red Bull en haar Duitse tegenstrever langs de meetlat. De reden daarvoor, werd zowel na de race in Bahrein als die in Imola door Horner aangestipt: “Ze hadden aan het eind van de race minder last van bandenslijtage dan wij.”

Tegenover het Britse Channel 4 haalt Horner aan dat Mercedes’ W12 sowieso ‘beter met de banden lijkt om te springen’ dan Red Bulls RB16-bolide. Qua tempo doen de wagens volgens de Red Bull-teambaas überhaupt niet veel voor elkaar onder. “In vrije lucht was Mercedes namelijk heel, heel competitief.”

Na jaren van Mercedes-dominantie, kan Horner de huidige tweestrijd tussen beide teams uiteraard een stuk meer waarderen. “Het gaat nu echt om hoe goed je je werk als team tijdens het weekend doet, de prestaties van de coureurs en de betrouwbaarheid. En zo hoort het ook.”

