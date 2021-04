Voor Sergio Pérez was het weekend in Imola er eentje van uitersten. Op zaterdag versloeg hij Max Verstappen in de kwalificatie en miste hij nipt de polepositie, op zondag stapelde hij de fouten op. Pérez finishte uiteindelijk als elfde. Hij verliet Italië zo zonder punten, in een weekend waar Red Bull ‘punten van Mercedes had moeten afsnoepen’. Dat zegt teambaas Christian Horner.

Dankzij een sterke prestatie tijdens de kwalificatie startte Pérez in Imola naast Hamilton op de eerste startrij. Aan hij einde van het rechte stuk was hij echter al teruggevallen naar P3. Terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen aan leiding wegreed van de rest, moest de Mexicaan vervolgens Leclerc voor zich dulden. Na de safety car-periode door de crash van Latifi kreeg de Mexicaan zelfs een tien seconden stop/go-straf voor het inhalen achter de safety car.

En nog was het ongeluk van Pérez niet op. Na de herstart spinde hij, om uiteindelijk als elfde te finishen. Christian Horner tilt niet te zwaar aan de teleurstellende prestatie van zijn coureur. “Het is gewoon een kwestie van tijd in de auto. Die is anders dan wat hij gewend is”, vertelt Horner op zondagavond aan F1.com.

“Hij heeft gisteren een mega job gedaan door op de eerste rij te kwalificeren. Er zullen nog mooie races voor hem volgen in de toekomst”, uit de Red Bull-teambaas zijn vertrouwen in de Mexicaan. “Je kon zien dat hij in de zuivere lucht een mooi tempo kon rijden, alleen kwam hij aan het einde van de race vast te zitten in een DRS-trein.”

“Een moeilijke dag dus voor hem (Pérez, red.) en we hadden vandaag wat punten van Mercedes moeten afsnoepen. Hij had een goede pace in de race en er is nog een lange, lange weg te gaan”, aldus Horner.

