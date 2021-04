Min tien, dat staat er na afloop van de Grand Prix op Imola achter de naam van Sergio Pérez. De Mexicaan startte als tweede, maar finishte als twaalfde. “Ik heb het verkloot vandaag.”

Pérez was op Imola geregeld in de herhaling te zien. In tegenstelling tot in Bahrein niet met mooie inhaalacties, maar met foutjes, slippertjes en tripjes door het grind. “Er valt niet veel te zeggen”, zoekt hij in gesprek met Ziggo Sport naar woorden. “Ik heb het verkloot vandaag”, vat het wel zo’n beetje samen.

“Ik ben heel teleurgesteld en het spijt me heel erg voor het team.” Als Red Bull-coureur is buiten de punten finishen immers niet waar je voor tekent. Sterker nog, naast het podium eindigen is al een flinke teleurstelling als je teamgenoot de race wint, en zelf dus van de tweede plek bent gestart.

Het ging echter al vroeg in de race mis met de Mexicaan. Onder meer door een probleem met het stuur. “Dat bewoog min of meer vanzelf, dus moesten we wisselen.” Pérez deed dat tijdens een pitstop die sowieso lang duurde, want hij diende ook nog een tijdstraf van tien tellen in te lossen wegens inhalen onder de safetycar.

Een eindsprint zat er vervolgens na de rode vlag ook niet in. Ondanks dat Pérez toen op softs ten strijde trok. “We zetten daarom meer vleugel, maar dat maakte de auto tricky. Ik maakte zelf ook nog een fout. Dat was het einde van onze kansen”, weet Pérez, die daardoor weer veel plekken verloor. Zonde. “Want het podium was binnen bereik.”

