Ongetwijfeld was het toeval, maar met een beetje goede wil viel de symboliek te zien. Tijdens de officiële persconferentie voor de Grand Prix van Bahrein zaten Logan Sargeant en Oscar Piastri, twee échte debutanten in de Formule 1, aan de ene kant van Nyck de Vries. Aan de andere kant had de Fries Nico Hulkenberg en Fernando Alonso, inmiddels behorend tot de absolute routiniers.

Nyck de Vries zit er een tussenin (letterlijk en figuurlijk): gelouterd én succesvol in verschillende, andere raceklassen, maar op 28-jarige leeftijd (vrijwel) nieuw op de F1-grid. Dit weekeinde gaat met AlphaTauri eindelijk zijn ultieme droom in vervulling. De Vries is vanaf nu fulltime Formule 1-coureur. “Het is duidelijk dat dit een speciaal moment is, al heb ik er vorig jaar in Monza even aan mogen proeven”, zegt hij tegen de aanwezige media in Bahrein, vooruitblikkend op zijn tweede Grand Prix ooit. “Nu ga ik voor het eerst een heel seizoen rijden. Op dit moment heb ik me maanden voorbereid. Als het aan mij ligt, gaan we nu starten.”

Bij zijn onverwachte debuut in Italië wist De Vries voor Williams direct twee punten te scoren. Of hij dit kunststukje met AlphaTauri kan herhalen, is de grote vraag. Zelf houdt De Vries een grote slag om de arm. “Deze baan past niet helemaal bij het pakket dat wij momenteel hebben”, vertelt de Fries. “Er is nog een hoop waaraan we als team moeten werken. De top is duidelijk, maar in het middenveld zit alles zó dicht bij elkaar. Zaterdag (tijdens de kwalificatie) weten we pas waar we staan. Ik hoop dat we competitief zijn.”