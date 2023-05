Nyck de Vries eindigde vrijdag in de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco in het achterveld, op de zestiende en zeventiende plaats. Ondanks die klasseringen is de coureur uit Friesland tevreden over zijn optreden.

De prestaties van Nyck de Vries liggen deze weken onder een vergrootglas. De coureur van AlphaTauri moet echt gaan presteren wil hij zijn Formule 1-stoeltje willen behouden en een eerste stap zou zijn om zijn teamgenoot Yuki Tsunoda voor te blijven. Dat lukte vrijdag niet, maar het gat in VT2 was dusdanig klein (0.022 seconden) dat De Vries van een ‘solide’ dag spreekt. “Het is genieten op dit circuit”, aldus De Vries in de persbriefing na de trainingen. “Ik heb hier geracet in de Formule 2 en de Formule E, maar hier in de Formule 1 rijden is toch anders. Ik denk dat het een solide vrijdag was, waarin we in beide sessies vooruitgang boekten.”

AlphaTauri is met een flink aantal updates naar Monaco gekomen (updates die eigenlijk voor Imola bedoeld waren), maar die hebben nog niet het gewenste effect, aldus De Vries. “We gaan langzaam vooruit en raken steeds beter vertrouwd met de auto op de baan, maar er is nog wel wat werk aan de winkel voor de balans. Het circuit van Monaco is niet aerodynamisch gevoelig, dus we zullen elders meer prestaties moeten halen uit de nieuwe updates.”

Veel updates in Monaco op de AlphaTauri AT04 (Motorsport Images)

En dus is het voor De Vries hopen op een goede kwalificatie met misschien een beetje geluk. “We moeten het morgen netjes houden, want tijdens Q1 zijn er veel auto’s op de baan. Het zal een uitdaging zijn om een goede ronde bij elkaar te rijden.”