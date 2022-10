Het was voor Nyck de Vries op de vrijdag in Mexico zijn laatste training met Mercedes. Volgend jaar verkast hij naar de Red Bull-familie nadat hij de afgelopen jaren deel uitmaakte van de Mercedes-familie. Die laatste training met het team zorgde ervoor dat hij ‘een klein beetje emotioneel’ werd.

De Vries heeft dit jaar al van vele teams kunnen proeven. Hij stapte in bij Williams, Aston Martin en Mercedes voor vrije trainingen zodat de teams zouden voldoen aan het reglement dat teams verplicht stelt twee keer per jaar een rookie in de auto te zetten.

Voor De Vries was de eerste vrije training in Mexico wel het einde van een tijdperk: het was zijn laatste training in Mercedes-kleuren. De 27-jarige Nederlander heeft de afgelopen jaren voor het Mercedes EQ-fabrieksteam in de Formule E gereden en was actief als reservecoureur voor het Formule 1-team. Volgend jaar stapt hij over naar de Red Bull-familie: dan staat hij fulltime op de grid met AlphaTauri.

“Het was een klein beetje en emotionele sessie omdat dit natuurlijk de laatste keer met Mercedes zou worden”, blikt De Vries bij Viaplay terug op de laatste training met Mercedes. “We hebben in de afgelopen drie tot vier jaar toch een relatie opgebouwd. Ze hebben mij mooie kansen gegeven. Ik ben heel erg dankbaar voor alles wat zij voor mij hebben betekend. Dit was de laatste keer.”

“Tegelijkertijd weet ik ook wat ik aankomend jaar ga doen en weet ik dat ik hier op de grid mag verschijnen”, vervolgt De Vries. Ze hadden mij ook op een iets ander programma gezet dus ik ging vrij relaxt deze sessie in. Dus ik heb eigenlijk veel plezier gehad en ik denk dat ik het goed heb gedaan. Happy days“, aldus de toekomstig AlphaTauri-coureur.

Foto; Motorsport Images