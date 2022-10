Van een vrije training naar zijn onverwachte Formule 1-debuut naar een Formule 1-zitje voor 2023; alles raakte na de Grand Prix van Italië in een stroomversnelling voor Nyck de Vries. Zijn telefoon ‘bleef maar gaan’ na die race, maar het was zijn tijd met Red Bull-adviseur Helmut Marko in Graz wat de doorslag gaf.

De Vries viel op Monza in voor Alexander Albon, die de race moest missen vanwege een blindedarmontsteking. De Vries imponeerde in de kwalificatie en in de race sleepte hij meteen twee punten in de wacht voor Williams.

Daarna gingen er al snel geruchten dat De Vries op een Formule 1-zitje voor 2023 kon rekenen. “De telefoon bleef maar gaan”, blikt De Vries bij de Beyond the Grid-podcast terug op die hectische periode. Van dat momentum en buzz wilde De Vries gebruikmaken. “We waren al langer in gesprek met Williams en ik sprak met Jost (Capito, teambaas, red.) op de dinsdag na de race.”

De test met Alpine op de Hungaroring, een week na die race, ‘stond al op de planning’. “Het stond al ver voor Monza op de planning. Ik ging voor de race in Spa al naar het kantoor van Alpine.” Maar, legt De Vries uit, toen had hij in Monaco een diner met Max Verstappen. Dat veranderde de hele situatie. “We spraken openlijk over de mogelijkheden. We hadden het over AlphaTauri en Marko, zo ging het. Een week later werd ik in Graz gespot.”

Toen draaide de geruchtenmolen op volle toeren en leek het een kwestie van tijd voordat De Vries aangekondigd zou worden. Van zijn tijd in Graz met Marko heeft De Vries genoten. “We hadden het naar ons zin. We aten twee dagen lang Oostenrijkse gerechten, praatten over de toekomst. Hij heeft een goed gevoel voor humor en we hebben respect voor elkaar.”

“Ik denk dat hij het wel waardeerde dat ik er was en mezelf representeerde, dat ik directe gesprekken met hem voerde”, vervolgt De Vries. “Red Bull draait volledig om prestaties en winnen en die waarden deel ik ook, dus het was rechttoe rechtaan.”

Geheel vanzelfsprekend was de deal met AlphaTauri echter niet. “Het lag niet volledig in onze handen. Het was wat ingewikkelder, zoals iedereen wel begrijpt”, doelt hij op de benodigde overstap van Pierre Gasly om dat zitje vrij te maken. “Maar door die reis begreep ik dat er een zeer grote kans was dat ik op de grid kon staan in 2023.”