Bij Mercedes maken ze zich geen zorgen dat Nyck de Vries belangrijke kennis meeneemt naar de Red Bull-familie, nu hij in 2023 voor AlphaTauri aan de slag gaat. Het team vertrouwt erop dat De Vries niet naar de informatie zal kijken die niet voor zijn ogen bestemd zijn.

De Vries staat volgend jaar voor zijn fulltime-debuut in de Formule 1. Hij reed zich op Monza als invaller van Alexander Albon in de schijnwerpers en kwam zo in beeld bij meerdere teams. Uiteindelijk is het AlphaTauri geworden, het zusterteam van Red Bull.

Lees ook: AlphaTauri-teambaas Tost verwacht dat De Vries ‘gelijk vanaf de eerste race’ competitief is

Dat was minder mooi nieuws voor Mercedes, waar De Vries nog altijd actief is als reservecoureur. De Nederlander moest een stapje terug doen nadat bekend werd dat hij naar AlphaTauri gaat, maar echte zorgen dat De Vries belangrijke kennis van Mercedes meeneemt naar Red Bull is er niet.

“We zijn echt blij voor hem, blij dat hij die kans krijgt”, zegt Mercedes’ technisch directeur Mike Elliott. “Misschien jammer waar hij naartoe gaat, maar het is wat het is”, geeft de Brit meteen toe. “Ik denk dat hij de kans verdient. Hij heeft laten zien dat hij een goede coureur is. Het is geweldig om hem in de garage te hebben. Hij is echt een aardige jongen, zeer betrokken en hij begrijpt de auto.”

Lees ook: De (ongebruikelijke) weg van Nyck de Vries naar de Formule 1: Van karttalent tot Formule E-kampioen

De Vries zal in Mexico nog een vrije training rijden met de Mercedes W13 waardoor hij betrokken moet blijven bij het team. Bij Mercedes is genoeg vertrouwen dat de coureur geen kennis zal meenemen naar de Red Bull-familie. “We kunnen vertrouwen in hem hebben dat we hem in de auto kunnen zetten, dat we tests met hem kunnen doen. We kunnen erop kunnen vertrouwen dat hij niet kijkt naar de dingen waarvan we niet willen dat hij naar kijkt, en ik denk dat hij het goed zal doen”, aldus Elliott.