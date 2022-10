En dat is vijf! Nyck de Vries krijgt in november na de seizoensfinale in Abu Dhabi de kans om daar de young driver test te doen voor AlphaTauri, zo bevestigt teambaas Franz Tost. De Vries zal zo in zijn vijfde verschillende Formule 1-auto stappen dit jaar.

De Vries heeft dit jaar tijdens de Grand Prix-weekends immers ook al meters gemaakt voor Williams, Mercedes en Aston Martin, terwijl hij tussendoor in Hongarije met een 2021-bolide van Alpine testte. De AlphaTauri AT03 wordt dus nummer vijf voor De Vries, en de vierde 2022-auto die hij leert kennen.

“Nyck gaat de Abu Dhabi-test voor ons doen”, geeft teambaas Tost namelijk te verstaan. De Oostenrijker heeft ook al veel contact gehad met zijn nieuwe aanwinst. “Hij is al in Faenza geweest om een stoeltje te schuimen en we hebben elkaar dit weekend ook nog gesproken. Ik wil hem snel in het team integreren.”

“Tijdens de Abu Dhabi-test kan Nyck ook al wennen aan het team en de auto. We hebben verder een uitgebreid programma voor hem voor tijdens de wintermaanden, om hem zo goed mogelijk voor te bereiden”, aldus Tost.

Dat de AlphaTauri al de vijfde Formule 1-auto wordt die hij in 2022 bestuurt, vindt De Vries overigens niet zo’n relevante statistiek, vertelde hij vooraf al aan de Nederlandse media in Mexico. “Ik ben dankbaar en begrijp dat het uniek is, maar die statistieken interesseren me verder niet zo.”

“Uiteindelijk geef ik er namelijk alleen maar om hier permanent te zijn in de Formule 1 en uiteindelijk succesvol te worden. Dat is waar ik voor leef en werk.” Bovendien, al die testuitjes ‘zijn natuurlijk heel leuk’, maar: “Het gaat om de races op zondagmiddag.”

