Nyck de Vries moet de helft van het salaris dat hij vorig jaar in de Formule 1 bij AlphaTauri verdiende afstaan aan Jeroen Schothorst, die zijn avontuur in de koningsklasse mede financierde. Het zou hierbij naar verluidt gaan om een miljoen euro. De coureur moet na uitspraak van de rechtbank Amsterdam, zo meldt het FD, ook een lening van een kwart miljoen aan de vastgoedondernemer terugbetalen.

Schothorst had de zaak tegen De Vries aangespannen naar aanleiding van een lening die zijn investeringsbedrijf Investrand in 2018 met de coureur had afgesloten. De lening was bedoeld om de coureur op weg te helpen naar een stoeltje in de Formule 1. De voorwaarden waren duidelijk: de vastgoedmiljonair rekende jaarlijks drie procent rente op de lening, daarnaast zou De Vries de helft van zijn inkomsten ‘met F1-gerelateerde activiteiten’ afstaan. De lening zou worden kwijtgescholden als De Vries in 2022 nog steeds geen F1-coureur zou zijn. Zou dat wel het geval zijn, dan liep de lening door en moest hij de helft van zijn bruto-inkomsten afstaan aan Schothorst.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam heeft het al langer lopende juridische conflict tussen De Vries en Schothorst een onverwachte wending gegeven. De coureur won vorig jaar een kort geding dat de vastgoedmiljonair tegen hem had aangespannen. Destijds ging het over de vraag of De Vries voldoende informatie had verstrekt over zijn inkomsten in voorgaande jaren, een verplichting die was vastgelegd in de overeenkomst voor de lening.

“Het was voor mij een principezaak”, zegt Schothorst in het FD. “Als kind leerde ik van mijn moeder dat je moet nakomen wat je afspreekt. Ik deed het uit liefde voor deze sport en uit sympathie voor de sporter in kwestie. Ik heb nog steeds veel respect voor Nyck als coureur.” Schothorst wil niet verklappen hoeveel hij verwacht terug te krijgen.

De Vries beraadt zich volgens zijn advocaat op vervolgstappen.