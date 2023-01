Een van de investeerders in de carrière van Nyck de Vries, Jeroen Schothorst, heeft een kort geding aangespannen tegen de coureur. Hij zou naar eigen zeggen aanspraak maken op de helft van de inkomsten van De Vries, die volgens hem informatie over zijn Formule 1-contracten zou hebben achtergehouden.

De Vries kwam vorig jaar weer op de radars van Formule 1-teams te staan na zijn indrukwekkende invalbeurt op Monza, waar hij Alexander Albon in de Williams verving. De 27-jarige Nederlander reed met de Williams naar de negende plek en scoorde direct twee punten voor het team. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar kwam uiteindelijk bij AlphaTauri terecht.

Zo komt de Formule 1-droom van Nyck de Vries na jaren alsnog uit. Na het behalen van de Formule 2-titel in 2019 was er geen plek voor hem in de Formule 1, waarop hij overstapte naar de Formule E en de langeafstandsracerij.

Nu hij de Formule 1 via deze ongebruikelijke weg heeft bereikt, spant een van zijn investeerders, vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst, een kort geding aan tegen De Vries. Hij had in 2018 namelijk een lening van 250.000 euro bij investeringsbedrijf Investrand, van Schothorst, gevraagd, maar moest daar wel drie procent rente over terugbetalen, zo meldt De Telegraaf. Daarnaast moest De Vries 50 procent van zijn inkomsten uit de Formule 1 afdragen.

Kwijtgescholden

Dat was echter met een kanttekening: de lening zou worden kwijtgescholden als De Vries in 2022 nog steeds geen Formule 1-coureur was. De Vries zou al 190.000 euro aan rente hebben terugbetaald, meldt het Financieel Dagblad, maar daarmee is het nog niet afgedaan. Vorig jaar viel De Vries één keer in, maar was hij nog geen fulltime Formule 1-coureur. Daarom is De Vries in de veronderstelling dat de schuld kwijtgescholden moet worden.

Schothorst ziet dat juist anders. Volgens hem is er informatie over zijn Formule 1-contracten – De Vries was de afgelopen twee jaar test- en reservecoureur van Mercedes – achtergehouden en zou hij aanspraak maken op de helft van het salaris van dat contract, maar ook van het nieuwe contract bij AlphaTauri.

De advocaat van De Vries stelt dat het vooral uit onvrede is dat Schothorst de coureur voor de rechter sleept. Niet alleen omdat De Vries pas in 2023, een jaar na het kwijtschelden, voltijd in de Formule 1 rijdt, maar ook omdat hij een aanbod van Schothorst zou hebben afgeslagen om zijn nieuwe manager te worden. In februari volgt een uitspraak in deze zaak.