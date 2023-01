Toto Wolff acht het niet onwaarschijnlijk dat Mick Schumacher bij Mercedes hetzelfde staat te wachten als Nyck de Vries. Het team gaf De Vries de vrijheid om naar AlphaTauri te gaan en Mercedes houdt er rekening mee dat het reservecoureur Schumacher in de toekomst ook moet laten gaan.

Schumacher verloor zijn zitje bij Haas F1 aan landgenoot Nico Hülkenberg en niet veel later kondigde Ferrari aan dat het de samenwerking met de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher niet zou verlengen. Dat bood Schumacher de kans om naar Mercedes te stappen, waar hij als reservecoureur aan de slag gaat.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet deze rol als een mogelijk opstapje richting een comeback. “Ik geloof dat, als wij hem een veilige omgeving kunnen bieden om zich verder te ontwikkelen, hij in de toekomst een goede coureur kan zijn in een fulltime-zitje”, zegt Wolff. Hij vergelijkt de situatie van Schumacher met die van Nyck de Vries. Mercedes gaf de Formule E-kampioen de vrijheid om naar de Red Bull-familie te stappen om zijn dromen, om de Formule 1 te bereiken, te realiseren bij AlphaTauri.

“We moesten op dezelfde manier Nyck laten gaan om hem carrière te laten maken, dat zou ook met Mick kunnen gebeuren”, stelt Wolff. “Of het nou bij ons team is of dat we hem moeten laten gaan, dat weten we nu nog niet.”

Wolff is ervan overtuigd dat Schumacher voorlopig van toegevoegde waarde zal zijn voor Mercedes. “Hij zal enorm bijdragen doordat hij de nieuwe auto al bestuurd heeft en hij twee jaar in de Formule 1 heeft gezeten. Hij zal super nuttig zijn in de simulator en bij het beoordelen van de auto. Het is goed om hem op de baan en in de debriefing-ruimte te hebben”, besluit de Mercedes-teambaas.