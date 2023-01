Een paar uur, zo lang zullen de contractbesprekingen met Lewis Hamilton volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff duren. Hij benadrukt dat er nog een heel jaar de tijd is om tot een nieuwe deal met de zevenvoudig wereldkampioen te komen.

Het is geen geheim meer dat Hamilton en Mercedes nog enkele jaren samen willen werken. De 38-jarige Brit denkt niet aan een overstap naar een ander team en wil ook na zijn carrière als coureur betrokken blijven bij Mercedes.

Het huidige contract van Hamilton loopt eind dit jaar af en hoewel hij heeft aangegeven niet door te willen gaan tot zijn veertigste, denkt hij voorlopig ook nog niet aan stoppen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Hamilton zijn contract zal verlengen, of dat nou voor de start van het nieuwe seizoen gebeurt of tijdens het seizoen.

“We hebben nog een heel jaar de tijd voor contractbesprekingen”, zegt Wolff. “We zitten op één lijn en in de laatste tien jaar is onze band gegroeid.” Het gaat er volgens de Oostenrijker om dat Hamilton eerst weer terugkeert naar Europa, aangezien hij de afgelopen tijd heeft doorgebracht op Antarctica. “We moeten dan onze koppen bij elkaar steken en dan verlaten we na een paar uur de kamer met witte rook”, stelt de Mercedes-teambaas.

Hamilton gaf vorig jaar aan dat hij er zeker van is dat het tot een nieuwe deal zal komen. Hij wilde geen limiet stellen aan de duur van dat nieuwe contract. “Ik ben van plan om een meerjarig contract te tekenen bij mijn team. Ik weet echt niet of dat voor de komende vijf jaar is… Daar kijken we nog naar”, zei de zevenvoudig wereldkampioen destijds.