Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er ‘alle vertrouwen’ in dat Lewis Hamilton doorgaat bij Mercedes. Hij ziet ‘geen reden om niet door te gaan’ en ziet een contractverlenging voor de zevenvoudig wereldkampioen als een prioriteit.

Hamilton heeft er dit seizoen geen geheim van gemaakt dat hij langer door wil gaan bij Mercedes. Hij sloot een overstap naar een ander team uit en stelde dat hij ‘altijd bij Mercedes’ zal blijven: “Till the day I die.”

Hamilton heeft aangegeven dat hij een meerjarig contract wil tekenen, maar stelde daarbij geen concrete limiet aan het aantal jaren. De 37-jarige Brit gaf eerder nog aan dat hij niet door zou gaan tot zijn veertigste, al denkt hij ook voorlopig nog niet aan stoppen.

Het contract van Hamilton, dat hij in 2021 tekende, loopt eind 2023 af. Het is voor teambaas Toto Wolff een prioriteit om in de winter tot een nieuwe overeenkomst te komen met de zevenvoudig wereldkampioen.

“Lewis’ contract is absoluut een van de onderwerpen die we deze winter zullen behandelen”, zegt Wolff in de Beyond the Grid-podcast. Wanneer er dan nieuws zal komen, is nog maar de vraag. Er is namelijk ‘geen concrete deadline’ vastgesteld voor deze onderhandelingen.

“Maar Lewis maakt deel uit van dit team en dit team maakt deel uit van Lewis”, vervolgt Wolff. “Er is geen reden om niet door te gaan. Een van zijn sterktepunten is dat hij altijd gretig is. Hij is een geweldige sportman, maar ook iemand die uiterst gedreven en toegewijd is”, aldus de Oostenrijker.