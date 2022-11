Mercedes-teambaas Toto Wolff is van plan om deze winter om tafel te gaan zitten met Lewis Hamilton over een nieuw contract. Dat wordt een contract waarbij al nagedacht wordt over een rol voor de zevenvoudig wereldkampioen wanneer hij afscheid neemt van de Formule 1.

Hamilton heeft dit jaar al meermaals aangegeven dat hij zijn contract bij Mercedes, dat tot eind 2023 loopt, wil verlengen. “We gaan voor een nieuwe overeenkomst”, zei Hamilton recentelijk. “We gaan ervoor zitten en we zullen dit in de komende maanden bespreken”, aldus de Brit.

Hamilton hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken dat een andere coureur er met dat zitje vandoor gaat. Deze is namelijk ‘100 procent’ voor Hamilton, benadrukt teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker heeft geen haast om tot een overeenkomst te komen, maar wil wel deze winter kijken wat er mogelijk is.

“We hebben nog geen gesprekken gevoerd”, geeft Wolff aan. “We willen eerst het seizoen afronden en dan een rustig moment in de winter vinden zoals we dat de vorige keer deden.” Die onderhandelingen begonnen ‘letterlijk in de winter’ en duurden ‘meer dan twee maanden’. “Dat is nu nog niet het geval.”

“Maar,” voegt Wolff toe, “hij is nu veel meer dan een coureur voor ons. Hoewel we het nog niet over het einde van een carrière hebben, is het ook belangrijk om te praten over zijn rol als een Mercedes-ambassadeur en ambassadeur voor de vele sponsors die we hebben, de gevolgen die hij kan hebben op het bredere publiek”, aldus de Mercedes-teambaas.