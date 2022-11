De Grand Prix van Mexico was voor Mercedes ‘het meest competitieve weekend’ van 2022, stelt Lewis Hamilton. Hij is blij dat hij zich ‘weer een soort van in de strijd’ met Red Bull kon mengen en hoopt dat het team in Brazilië voor ‘iets speciaals’ kan gaan.

In de ijle lucht van Mexico-Stad waren de Zilverpijlen net als in Austin een stuk competitiever dan eerder dit seizoen. Het team had op het Autódromo Hermanos Rodríguez haar beste kwalificatie van het seizoen met de tweede en derde plek voor George Russell en Lewis Hamilton. Die sterke kwalificatie kon Mercedes niet bekronen met de eerste zege van het seizoen, maar Hamilton hield een positief gevoel over aan het weekend in Mexico.

“Ik ben echt blij dat we de Red Bulls konden splitten, dat is een enorm resultaat voor ons”, zegt Hamilton. Hij vermoedt dat de update, geïntroduceerd in Austin, heeft bijgedragen aan het resultaat in Mexico. “Dat heeft het gat een klein beetje verkleind. Zij hebben wel nog steeds een voorsprong, maar het was fantastisch om tegen ze te vechten in de kwalificatie en tweede en derde te worden.”

Er zijn volgens Hamilton dan ook ‘veel positieve zaken’ die het team kan meenemen van Mexico. “Dit was absoluut ons meest competitieve weekend en de auto voelde dit jaar nog nooit zo goed. Dat is echt te danken aan het geweldige werk van alle vrouwen en mannen in de fabriek, die gewoon fantastisch werk hebben geleverd. En ze hebben niet opgegeven.”

“Ik denk dat het een echte demonstratie van veerkracht en doorzettingsvermogen is geweest”, vervolgt Hamilton. “En ik ben zo blij om een soort van terug te zijn in die strijd. We zagen vorige race al dat we een kans op de zege hadden. Ik weet niet hoe de auto de komende races zal zijn, maar ik hoop dat we in Brazilië voor iets speciaals kunnen gaan.”

Foto: Motorsport Images