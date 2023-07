Kort na zijn ontslag bij AlphaTauri was Nyck de Vries te zien op een terras met Toto Wolff. Een onschuldige ontmoeting wellicht, maar wel iets wat vragen oproept over de toekomst van de inmiddels ex-F1-coureur.

De Vries en Wolff kennen elkaar goed. De Nederlander was jarenlang aan Mercedes verbonden als reservecoureur en als coureur van het merk in de Formule E. Er is een goede kans dus dat het gewoon een vriendschappelijk gesprek was tussen de beide mannen. Desondanks zijn er wel de nodige vragen op komen zetten wat De Vries gaat doen nu hij zijn zitje kwijt.

Toto Wolff and Nyck De Vries seen in Monaco today 👀 pic.twitter.com/pc4LlwCgO9 — Mercedes-AMG F1 News ✇ (@MercedesNewsUK) July 12, 2023

Sinds zijn ontslag wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander. Een terugkeer naar het World Endurance Championship is een optie die vaak boven komt drijven. De Vries wist daar tussen 2018 en 2021 enig succes te boeken, waaronder het winnen van de zes uur van Fuji en podiumplekken tijdens de acht uur van Bahrein en de zes uur van Monza. Ook wordt er druk gespeculeerd of hij niet terug gaat keren naar de Formule E, waar hij in 2021 kampioen werd.

Mocht De Vries inderdaad zijn naam weer willen verbinden aan Mercedes, dan is een overstap naar DTM ook denkbaar. Mercedes komt daar met drie verschillende teams uit en wist de afgelopen jaren de nodige successen te boeken in de Duitse raceklasse.

Vanuit de Red Bull-familie lijkt De Vries niet al te veel steun te hoeven verwachten. De organisatie is niet heel expliciet over hoe de banden met De Vries nu zijn, maar Helmut Marko leek niet echt erg betrokken bij de Nederlander. “Het wordt lastig denk ik”, zei Marko tegen De Telegraaf over de toekomst van De Vries. “Maar tegelijkertijd denk ik wel dat hij dit zag aankomen. Ik denk dat hij een mooie carrière kan opbouwen in het langeafstandsracen.”

