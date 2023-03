Nyck de Vries verwacht al meteen bij de seizoenstart in Bahrein een spannende strijd in het middenveld. “Twee tienden in rondetijd kan een hoop verschil maken in de startopstelling”, zegt de coureur uit Sneek.

Wat het eerste raceweekend hem en zijn team AlphaTauri gaat brengen, vindt De Vries lastig te voorspellen. “Het is moeilijk om een beeld te krijgen van waar je als team precies staat. De verhoudingen in het middenveld zullen waarschijnlijk schommelen van weekend tot weekend, het zit dicht bij elkaar. En wij hopen er goed bij te zitten.”

Bij AlphaTauri kijken ze tevreden terug op de testdagen van vorige week in Bahrein. “Het testen ging goed”, beaamt De Vries. “We hebben veel ronden gereden en konden ons programma goed afwerken. Dan krijg je veel informatie en kun je ook veel leren.”

Nyck de Vries kilometervreter op dag 3 van wintertest in Bahrein

De Grand Prix van Bahrein markeert voor De Vries het begin van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. “En ik voel me er helemaal klaar voor. Ik wist in oktober al dat ik dit jaar op de grid zou staan, dus dan werk je naar dit moment toe. Het is iets waar je je hele leven al naar uitkijkt.”

Of het zondag dus extra bijzonder voor hem is op de grid voor de openingsrace? De Vries, nuchter: “Zo vlak voor de start is het alleen jij en de auto, net als alle andere keren waarop je wacht tot de lichten uitgaan. Alles eromheen, ook de aanloop naar de eerste race, dát maakt het wel anders.”

In de seizoengids van FORMULE 1 Magazine lees je alles over het nieuwe seizoen. Met analyses van topcoureurs, interviews, reportages, een technische vooruitblik, onderscheidende fotografie en natuurlijk alles wat je moet weten over de coureurs, teams, circuits en televisietijden. De FORMULE1 Preview Special is hier te bestellen met gratis verzending!