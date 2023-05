Nyck de Vries toonde zich na afloop van de Grand Prix van Monaco tevreden met zijn twaalfde plaats. Dat hij die niet kon bekronen met punten, deed naar eigen zeggen niets af aan zijn goede gevoel. De Vries bleef kalm in de regen en deed wat het team en hij zich vooraf hadden voorgenomen: een degelijke race rijden.

Dat hij foutloos bleef, deed de coureur van AlphaTauri zichtbaar goed. De regen maakte het namelijk tricky in de straten van zijn woonplaats. “Ik had nul grip, maar ik denk dat iedereen daar over klaagde”, vertelde De Vries in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. “Het was moeilijk om de temperatuur in de auto te houden, ik had koude remmen en koude banden.”

Hoe moeilijk de omstandigheden waren bleek onder meer toen Yuki Tsunoda in de slotfase van de race de mist inging en eventjes rechtdoor schoot. De Vries hield de AlphaTauri op zijn beurt wel op de baan. Zo eindigde hij in Monaco voor zijn Japanse teamgenoot, al was die in de kwalificatie opnieuw net wat sneller dan de Nederlander.

Goed weekend

Al met al kijkt De Vries terug op een goed weekend. “Je wilt altijd meer, maar ik heb geleerd dat je niet geforceerd moet gaan rijden. Soms moeten dingen samenvallen, je moet geduldig blijven. Onze snelheid is positief, dus dan komt het eens jouw kant op.”