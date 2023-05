Nyck de Vries kan zondag met opgeheven hoofd toeleven naar de Miami Grand Prix. De coureur van AlphaTauri versloeg voor het eerst dit seizoen in de kwalificatie teamgenoot Yuki Tsunoda en start de race vanaf de vijftiende plaats.

De start van zijn debuutseizoen verloopt voor De Vries niet zonder slag of stoot. De Friese coureur heeft het moeilijk en moest telkens zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda. Tijdens de kwalificatie in Miami leek hij echter het tij te keren. De Vries eindigde op de vijftiende plaats en was daarmee sneller dan zijn teamgenoot die vandaag vanaf de zeventiende plek start.

Hoewel het de AlphaTauri-coureur niet lukte om in Q2 potten te breken, is hij na de moeizame start van dit weekend – waarin hij tijdens de vrije trainingen niet verder kwam dan de negentiende en twintigste tijd – tevreden over de prestatie: “Als je er lang genoeg in blijft geloven en je werk blijft doen, dan komt het vanzelf. Ik ben in ieder geval tevreden dat we na gisteren, een dag waarin we totaal niet competitief waren, toch een beetje performance hebben kunnen vinden en in Q2 gekomen zijn.”

Tijd voor een feestje is er echter nog niet. De punten worden pas op zondag verdeeld en het wordt volgens De Vries een “zware race.” Om vandaag een goed resultaat te kunnen behalen is het van belang om geen fouten te maken en daarnaast te hopen op een beetje geluk: “We doen ons best en ik hoop dat er voorin wat gebeurt. Dat we schone wedstrijd rijden en zo misschien een beetje kunnen profiteren van andermans fouten.”