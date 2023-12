De Formule 1. De koningsklasse van de motorsport. Elk jaar staan er tientallen coureurs te trappelen om deel te mogen nemen aan de Formule 1. Helaas zijn er maar twintig zitjes, dus velen van hen moeten hun kans afwachten. In de serie “De wachtkamer van de Formule 1” praat FORMULE 1 Magazine met coureurs die de komende jaren hun debuut hopen te maken in de sport. In deze editie: Red Bull Junior-coureur Ayumu Iwasa.

Iwasa (22 jaar) is sinds begin 2021 lid van het Red Bull Junior team. Het afgelopen jaar was de Japanner een van de zes Red Bull-coureurs in de Formule 2. Hij deed het van alle zes het beste dit jaar: tot aan de laatste race was hij een kanshebber voor de titel en met drie overwinningen en drie podiums heeft hij een sterk seizoen achter de rug. Uiteindelijk eindigde hij als vierde, wat nog steeds een prima resultaat is. Goed genoeg in ieder geval om klaar te zijn met de Formule 2: volgend jaar gaat Iwasa zijn mede Red Bull-coureur Liam Lawson achterna naar de Super Formula.

Dat hij het tegen vijf andere Red Bull-coureurs opnam, was een bijzondere situatie. “Dit was een goed jaar voor Red Bull”, grijnst Iwasa in gesprek met ons. “Maar eerlijk gezegd was ik daar niet zo mee bezig. Het was mijn tweede jaar in F2, dus mijn voornaamste doel was om de titel te winnen, niet zozeer om de andere Red Bull-coureurs te verslaan. Daar had ik wel vertrouwen in, dus het hield me ook niet echt bezig.”

Winnen

De meeste Red Bull-coureurs in de Formule 2 zijn niet goed door het jaar heen gekomen. Red Bull heeft een grote schoonmaak gehouden van het opleidingstraject, met als gevolg dat vier van de zes coureurs uit het Junior Team zijn gezet. Iwasa was een van de twee gelukkigen die wel aan mocht blijven. Daardoor is hij nu na Lawson de eerstvolgende coureur die kans maakt op de promotie naar F1 binnen de Red Bull-familie. Maar dat voegt volgens hem geen extra druk toe.

“Red Bull vraagt maar één ding van mij: races winnen”, vertelt Iwasa. “Ik ga me daar gewoon op richten en hopelijk kan ik dan volgend jaar het ook goed doen. Of ik nou in de Formule 2 of in Super Formula zit, ik moet gewoon mijn best doen. Het doel is namelijk om zo snel mogelijk naar de Formule 1 door te stromen, dus daar moet ik me klaar voor maken.”

Het Red Bull Junior Team

Onderdeel zijn van zo’n opleidingstraject heeft zeker wel zijn voordelen. Zo was Iwasa dit jaar tijdens de Grand Prix van Japan aanwezig in de garage van Red Bull om mee te kijken hoe het eraan toe gaat. In Abu Dhabi stapte hij in een AlphaTauri voor de Young Driver Test na de laatste race.

“Zo’n opleidingstraject is erg belangrijk als coureur”, legt Iwasa uit. “Omdat ik bij Red Bull zit kan ik erg veel dingen leren die ik anders niet mee zou krijgen. Bijvoorbeeld hoe een F1-team überhaupt werkt. Dat is ontzettend anders dan in de Formule 2 of 3. Zoiets moet je wel weten voordat je aan F1 begint. Het helpt me ook om me voor te bereiden op mijn andere races. Ik kan hierdoor enorm groeien en ontwikkelen, dankzij dat Red Bull Junior Team.”

Red Bull staat er niet om bekend de meest geduldige organisatie te zijn – daar kan Nyck de Vries over meepraten – maar dat ervaart Iwasa niet als een obstakel. “Het geeft me juist zelfvertrouwen, geen druk. Ik heb hier de kans om in de Formule 1 te komen, bij Red Bull of AlphaTauri. Ik doe het lang niet slecht op dit moment, dus ik krijg er veel zelfvertrouwen van.”

Iwasa in de AlphaTauri bij de testdag na afloop van het seizoen.

Wachten op een kans

Die overstap naar de Formule 1 laat in ieder geval nog even op zich wachten. In 2024 blijft de grid onveranderd. Iwasa laat zich daardoor niet uit het veld slaan. “Het belangrijkste is dat ik op mijn eigen races blijf letten. Ik moet gewoon laten zien wat ik kan. Als ik het niet goed doe, dan kom ik nooit in F1, zo simpel is het. Soms is er gewoon geen ruimte. Maar als ik mijn talenten blijf tonen, dan kan ik misschien op een later moment ergens een zitje krijgen. Ik moet mezelf nu gewoon zo goed mogelijk voorbereiden, zodat ik uiteindelijk dat zitje krijg. Dat is alles wat ik nu kan doen.”

Iwasa is niet de enige met dat probleem. Mick Schumacher, Felipe Drugovich, Liam Lawson, Theo Pourchaire en Frederik Vesti wachten allemaal op de kans om (weer) in de Formule 1 te rijden. Tot die tijd staan ze aan de zijlijn, net zoals Nyck de Vries en Oscar Piastri dat eerder ook moesten doen. Sommigen kiezen ervoor te blijven racen in andere competities, anderen zijn full-time reservecoureurs om zo hun gezicht te laten zien.

“Voor mijzelf is het ontzettend belangrijk om te blijven racen”, geeft Iwasa aan wanneer we hem vragen welke optie zijn voorkeur heeft. “Het is erg goed om reservecoureur te zijn, want je kan je beter voorbereiden op de Formule 1. Maar het is ook belangrijk om te blijven rijden. Je leert nog altijd meer als coureur op de baan. Duels uitvechten, kwalificatie, dat soort dingen ontwikkel je op de baan en niet langs de zijlijn. Dus zelfs als ik moet wachten, dan wil ik het liefst nog steeds blijven racen.”

Iwasa op het podium in Monza eerder dit jaar.

Ervaring

Met zoveel talent in de coulissen kan je je afvragen of de Formule 1 momenteel toegankelijk genoeg is voor jonge coureurs. Hoewel Iwasa natuurlijk baalt dat er geen zitje voor hem beschikbaar is, denkt hij toch dat de huidige opzet wel goed werkt. “Veel teams hebben een ervaren coureur zitten. Als je dan als jonge coureur bij dat team komt, dan kun je veel van zo iemand leren. In dat opzicht is de huidige situatie nog niet eens zo slecht.”

Het toevoegen van nieuwe teams, zoals bijvoorbeeld Andretti, zal daar volgens Iwasa niet veel aan veranderen. “Nieuwe teams gaan net zo goed op zoek naar ervaren coureurs. Voor ons rookies blijven dezelfde problemen waarschijnlijk nog steeds bestaan.”

‘Vanaf dat moment kon ik pas echt laten zien wat ik waard was’

De Formule 1 is grillig, en contracten zijn lang niet altijd heilig. Het gebeurt regelmatig dat er geschoven wordt met coureurs, zelfs als het nu lijkt dat alles vastligt. Met dat voor ogen kunnen we dus maar beter een beetje een beeld van Iwasa als persoon en coureur krijgen. Daarom stelden wij hem ook nog een aantal vragen over hemzelf.

Stel je komt in de Formule 1, wie is dan je ideale teamgenoot?

“Het liefst heb ik een wereldkampioen als teamgenoot. Ik wil graag van mijn teamgenoot kunnen leren. Dat had ik ook al in de rest van mijn race-leven. Dus een ervaren coureur als teamgenoot zou fijn zijn.”

Heb je een idool waar je naar opkeek binnen de Formule 1?

“Eerlijk gezegd niet. Ik had vooral coureurs die ik als maatstaf gebruikte. Maar geen idolen.”

“Het liefst heb ik een wereldkampioen als teamgenoot, daar kan ik het meest van leren.”

Zijn er nog circuits waar je ooit op zou willen rijden, waar je nu nog nooit op hebt geracet?

“Ik zou graag eens op COTA [Circuit of the Americas, in Austin] rijden. Het is een erg lastig circuit, het is daar erg moeilijk om goed snel te gaan. En misschien ook Singapore. Ik ben altijd wel dol op die stratencircuits. Ik vind het zelf vooral leuk om op dat soort moeilijke circuits te rijden.”

Is er buiten F1 ook nog een andere competitie of race waar je ooit aan deel zou willen nemen? Bijvoorbeeld Le Mans of de Indy 500?

“Zolang het maar Formula racing is. Het zou niet logisch zijn voor mij om nu naar bijvoorbeeld de WEC te gaan, dan kan je net zo goed in Formule 2 blijven.”

Wat zie jij zelf als het hoogtepunt van je carrière?

“Mijn eerste overwinning in de Formule 2. Het was vorig jaar in Frankrijk, op het circuit van Paul Ricard. Tot op dat moment lukte het ons niet echt om goede resultaten te boeken. De snelheid was er, de auto was prima, maar het vertaalde zich gewoon niet naar punten. Maar in Frankrijk lukte het toen eindelijk om de race te winnen. Het was een perfecte race, we maakten geen enkele fout. Dat was echt wel een kantelpunt. Vanaf dat moment kon ik echt goed laten zien wat ik waard was.”

