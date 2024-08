Adrian Newey heeft getekend bij Aston Martin en dit wordt in september bekendgemaakt. Dat beweert het Italiaanse Autosprint. Ook weet het magazine te melden Lawrence Stroll hierna zijn pijlen gaat richten op Max Verstappen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Adrian Newey vertrekt bij Red Bull en sindsdien draait de geruchtenmachine op volle toeren. Een van de meest begeerde ontwerpers uit de paddock komt namelijk beschikbaar. Lange tijd leek Ferrari de beste papieren in handen te hebben om de Brit in dienst te nemen. Samen met Lewis Hamilton zou de Italiaanse renstal dan in één jaar tijd twee megagrote troeven strikken. Tot er zand in de motor leek te komen tijdens de onderhandelingen en Aston Martin zich meldde.

En hoe! Lawrence Stroll zou Newey een monstercontract ter waarde van 100 miljoen euro hebben aangeboden. Autosprint meldt dat de Brit inmiddels heeft toegehapt en dit wordt volgens hen komende maand naar buiten gebracht. Het zou natuurlijk perfect passen in het ambitieuze plan van Stroll senior. De Canadees wil de wereldtitel winnen in de Formule 1 en hij zet alles op alles dit voor elkaar te boksen.

‘Verstappen volgende doelwit’

Niet alleen strikte de vader van Lance Stroll eerder al Fernando Alonso, ook is er een gloednieuw complex uit de grond gestampt voorzien van alle hypermoderne faciliteiten om het team naar voren te brengen. Alonso is echter al op leeftijd en de vraag is hoe lang de Spanjaard nog op topniveau kan meedraaien. Volgens het Italiaanse magazine wil Lawrence Stroll daarom na de bekendmaking van Newey zijn pijlen richten op Max Verstappen.

Omdat Honda vanaf 2026 de motorleverancier van Aston Martin wordt en de Nederlander graag met de Japanners samenwerkt, is dit natuurlijk geen gek idee. “Ik zal altijd een Honda-fan blijven”, liet Verstappen eerder dit jaar optekenen. “Het zijn geweldige mensen. Super gemotiveerd, bereid te luisteren en bereid om op zoek te gaan naar verbetering.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

