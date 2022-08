Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Audi een deal met Sauber aankondigt. Dat zou mogelijk al dit weekend kunnen gebeuren, meldt Motorsport.com.

Dat Audi en Porsche, allebei onderdeel van de Volkswagen Groep, wel oor hebben naar een Formule 1-deelname is al jaren een publiek geheim. Wat de twee fabrikanten van een toetreding weerhield, waren de complexe motorregels die bovendien niet gunstig waren voor het budget. Met name de MGU-H, een zeer complex systeem, was een struikelblok voor Audi en Porsche, ook omdat de andere teams op dat gebied dan een grote voorsprong hebben.

Nu die MGU-H vanaf 2026 met de nieuwe motorformule verdwijnt, zijn de plannen van Audi en Porsche in een stroomversnelling geraakt. Porsche zou dan samenwerken met Red Bull als de nieuwe motorleverancier, Audi wilde in eerste instantie samenwerken met McLaren maar na meerdere mislukte pogingen om zich in te kopen bij het merk zoekt het zijn heil bij Sauber, dat nu nog een titelsamenwerking heeft met Alfa Romeo.

Lees ook: Wolff en Binotto leggen de bal bij Audi en Porsche: ‘We hebben ze veel concessies gedaan’

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Audi en Sauber de samenwerking, die dan vanaf 2026 zou ingaan, aankondigen. Volgens Motorsport.com zou dat al dit weekend in België kunnen gebeuren, al werd van Porsche en Red Bull ook gedacht dat de samenwerking relatief snel aangekondigd zou worden. Die is voorlopig uitgebleven, al lijkt ook dat een kwestie van tijd.

Het chassis van Sauber blijft ontwikkeld worden in de fabriek in Hinwil, de krachtbronnen zouden dan door Audi in Neuburg geproduceerd worden. Porsche gaat dan aan de slag in Milton Keynes, waar Red Bull net de nieuwe Red Bull Powertrains-afdeling heeft gebouwd.