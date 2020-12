Definitief: Wereldkampioen Hamilton terug in actie voor Mercedes in Abu Dhabi

Wereldkampioen Lewis Hamilton keert in Abu Dhabi terug achter het stuur van zijn Mercedes-bolide. De Brit heeft meerdere malen negatief getest voor corona en stapt dit weekend dus weer in. Vervanger George Russell rijdt zodoende gewoon weer voor Williams.

De internationale autosportbond FIA heeft bevestigd dat Hamilton zijn quarantaineperiode in Bahrein heeft uitgezeten en inmiddels in Abu Dhabi is. Na quarantaine aldaar heeft hij wederom negatief getest. Hamilton krijgt zodoende weer toegang tot de Formule 1-bubbel.

Zijn team Mercedes heeft daarbij bevestigd dat Hamilton gewoon weer achter het stuur van de W11 kruipt. Zijn tijdelijke vervanger Russell keert op zijn beurt terug bij zijn vaste team Williams. Kind van de rekening wordt Williams-reserve Jack Aitken, wiens debuut uit Bahrein dus geen vervolg krijgt.

Lees ook: Hamilton naar Abu Dhabi na negatieve test, rijdt dit weekend mogelijk GP

Hamilton zelf liet afgelopen dinsdag weten dat de afgelopen week één van de zwaarste uit zijn carrière is geweest, maar ook dat hij hard aan zijn herstel werkte. Hamilton is afgelopen dinsdag ook weer begonnen met trainen om wedstrijdfit te zijn.