Hamilton naar Abu Dhabi na negatieve test, rijdt dit weekend mogelijk de GP

Wereldkampioen Lewis Hamilton zit naar alle waarschijnlijkheid dit weekend weer gewoon achter het stuur. De Brit ontbrak vorige week na een positieve COVID-test, heeft een weekje uitgeziekt in Bahrein en is na een negatieve test naar Abu Dhabi vertrokken voor het slotweekend.

Dat melden bronnen aan FORMULE 1 Magazine. Daar aangekomen zal hij nog op zijn hotelkamer moeten blijven in afwachting van de uitslag van een tweede test. Is ook deze negatief, dan mag Hamilton meedoen aan de Grand Prix van Abu Dhabi. Het is nog niet duidelijk wanneer precies Hamilton zal afreizen.

Dat zou betekenen dat George Russell weer plaatsneemt in de Williams, Jack Aitken is op zijn beurt het haasje en zal niet meer rijden dit weekend.

Hamilton liet gisteren al weten zich een stuk beter te voelen en het eerste trainingsarbeid al te hebben verricht. “Ik heb me gefocust op herstellen en geprobeerd om weer in vorm te geraken, zodat ik weer in de auto kan stappen en de laatste race in Abu Dhabi kan racen”, vertelde de wereldkampioen.

Toto Wolff meldde na de GP van Sakhir al dat Hamilton zich steeds beter voelt en de Brit bevestigt dat. “Ik werd vandaag wakker met een goed gevoel en heb weer kunnen trainen, dus ik wilde jullie gewoon een positieve boodschap sturen, jullie laten weten dat alles in orde is en jullie allemaal bedanken voor het sturen van de geweldige berichten en video’s. Hopelijk kan ik snel weer in de auto kruipen”, aldus Hamilton.

