Russell nog in afwachting van coronatest Hamilton: ‘Is het negatief, dan keert hij terug’

George Russell weet nog niet of hij dit weekend opnieuw in de Mercedes zal stappen, of dat hij weer bij Williams terugkeert. De Brit moet het resultaat van de coronatest van Lewis Hamilton afwachten en weet dat als hij negatief test, hij weer terugkeert bij Mercedes. Russell bereidt zich in ieder geval voor op de race: “Ik doe alle voorbereiding alsof ik voor Mercedes zal rijden.”

Russell stapte afgelopen weekend in bij Mercedes als invaller van Lewis Hamilton, die vanwege een positieve coronatest tien dagen in isolatie moest. Russell verscheen in Abu Dhabi in de teamkleding van Mercedes, al is het nog hoogst onzeker of hij die kleding het hele weekend zal dragen. Hamilton kan nog op tijd terugkeren voor de Grand Prix van Abu Dhabi, maar heeft daarvoor dus een negatief resultaat voor nodig.

Lees ook: Aitken weet nog niet of hij dit weekend moet rijden: ‘Hangt af van Hamilton en Mercedes’

“Ik weet het niet, het is nog onzeker”, vertelt Russell. “We wachten nog op Lewis’ resultaat. Als hij een negatief resultaat heeft, dan keert hij terug. Ik heb me voorbereid zoals gebruikelijk. Ik doe alles wat voorbereiding betreft alsof ik voor Mercedes zal rijden”, aldus de Brit.

‘Gewoon bij Williams in 2021’

In zijn eerste race in Mercedeskleuren leek Russell af te stevenen op zijn allereerste Formule 1-zege, totdat een fout bij de pitstop en een lekke band in de slotfase daar een stokje voor staken. Na afloop van de race was de Brit uiteraard teleurgesteld. Zijn familie had het er ook moeilijk mee. “Mijn moeder en zusje waren in tranen. Dit was mijn eerste kans, niet alleen om punten te pakken maar ook om te winnen. Om dat twee keer ontnomen te zien worden, dat is zwaar”, blikt hij terug.

Lees ook: Verstappen heeft geen zin in ‘bitch fight’ met Leclerc over startincident Sakhir

Na de race zei Russell dat hij hoopte dat hij met zijn prestaties Mercedes-teambaas Toto Wolff kopzorgen zou bezorgen, waarmee hij hintte naar het stoeltje naast Hamilton. Achteraf gezien komt hij terug op die opmerking. “Dat was gewoon een opmerking die je kan weggooien. De emoties liepen hoog op, maar ik ben gewoon een coureur van Williams voor 2021”, verzekert hij.

Kleine aanpassingen

Op de vrijdag imponeerde Russell al direct door tweemaal de tijdenlijst te toppen. Hij kreeg na zijn sterke vertoning in Bahrein de nodige complimenten van collega’s, al hebben die complimenten geen invloed op hoe hij dit weekend zal benaderen. “Het is mooi om waardering te krijgen voor het werk dat ik leverde, maar ik benader deze race hetzelfde. Het zal pas mijn tweede race in de Mercedes zijn, het zal lastig zijn. Ik oversteeg de verwachtingen. Valtteri pushte mij het hele weekend. We keren terug naar een wat normaler circuit dit weekend.”

Lees ook: Mercedes eert personeel met speciale livery voor GP Abu Dhabi

“Afgelopen vrijdag draaide alleen maar om leren, nu zal het gaan om het verbeteren van de auto en afstelling, zodat we die kunnen afstellen naar mijn behoeften”, blikt hij alvast vooruit. “Ik ben Lewis niet, ik heb wat anders nodig om alles uit de auto en mezelf te halen. We hebben wat kleine aanpassingen doorgevoerd, maar je kan niet heel veel doen in vijf dagen. Ze hebben wat kleine aanpassingen gemaakt aan het stuur bijvoorbeeld om het wat makkelijker te maken. Het zou wat natuurlijker aan moeten voelen”, besluit Russell.