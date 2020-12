Aitken weet nog niet of hij dit weekend moet rijden: ‘Hangt af van Hamilton en Mercedes’

Jack Aitken weet niet of hij dit weekend nogmaals in actie kan komen namens Williams. De Britse Koreaan viel vorige week in voor George Russell, die op zijn beurt Lewis Hamilton verving bij Mercedes. Aitken zegt nog te wachten op bevestiging, al weet hij wel één ding: “Ik zou het leuk vinden als ik nog één keer kan rijden.”

Aitken mocht tijdens de Grand Prix van Sakhir zijn Formule 1-debuut maken bij Williams nadat Mercedes Russell had opgeroepen als invaller van Lewis Hamilton, die vanwege het coronavirus in isolatie moest. Aitken, de nummer veertien van het Formule 2-seizoen, staat paraat om dit weekend opnieuw in te vallen, maar het is nog onduidelijk of Hamilton op tijd kan terug keren.

“We weten het nog niet”, vertelt Aitken. “Het hangt af van Lewis en Mercedes. Ik wacht op de bevestiging. Ik zou het leuk vinden als ik nog één keer kan rijden, want ik heb grote stappen gezet en dit weekend zou nog sterker zijn, maar we wachten af”, aldus de Britse Koreaan, die dus voorlopig de mediataken van Russell overneemt, die vandaag weer de mediataken van Hamilton op zich neemt.

De onduidelijkheid of hij opnieuw mag racen voelt niet gek aan, vertelt Aitken. “Ik zou een beetje teleurgesteld zijn als ik niet nog een keer kan rijden na alle opbouw richting dit weekend, maar tegelijkertijd is er geen reden voor mij om me niet voor te bereiden. Ik zou in feite zo goed mogelijk voorbereid moeten zijn. Ik gebruik vandaag, gisteren en alle tijd die ik heb om me voor te bereiden. Als ik te horen krijg dat ik weer mag, dan staan we er goed voor”, aldus Aitken.

Mocht Aitken dan alsnog een vervolg mogen geven aan zijn ‘solide’ debuutweekend, dan weet hij wel dat het een lastig verhaal gaat worden in Abu Dhabi. “Dit is niet de beste auto – eh, beste baan voor ons”, verbetert Aitken zichzelf snel, gevraagd naar de mogelijkheden. “Maar dat betekent niet dat we het geluk niet aan onze zijde kunnen hebben.”