Gemeente Den Haag geeft Red Bull dit jaar geen subsidie voor een Showrun door het stadscentrum. Tegenstanders van het besluit spreken van symboolpolitiek.

Een promotiestunt van red Bull in het centrum van Den Haag is geweerd door de Haagse gemeente. De subsidieaanvraag voor de Showrun is afgewezen, omdat de auto’s niet duurzaam genoeg zijn. Bovendien zouden de wagens niet passen in het imago van den Haag. “Pure symboolpolitiek”, zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn tegen De Telegraaf. “Twee motoren weigeren, daar gaat de duurzaamheid echt niet van verbeteren.”

David Coulthard drives a Formula 1 car during the Red Bull Showrun on Liberty Island, NJ, USA, on 13 August 2012.

Het evenement is bedoeld om De Haag ‘kennis te laten maken met motorsport in de breedste zin van het woord’. Oudshoorn betreurt het besluit. “Ze hebben te horen gekregen dat ze niet passen in het imago van Den Haag”, zegt het raadslid. “Nou, als je kijkt naar afgelopen zondag en je ziet hoe populair Max Verstappen is, dan zou ik maar heel snel zorgen dat hij wél in je imago past.”

Gemeente Den Haag heeft ieder jaar geld gereserveerd staan voor evenementen en festivals. In 2021 bedraagt dat potje 1.9 miljoen euro. Organisatoren kunnen hier beroep op doen, maar dan moet het evenement wel voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet het evenement leiden tot substantiële bestedingen bij Haagse ondernemers door bezoekers en bijdragen aan het nationale- en internationale imago van Den Haag. Ook moet het rekening houden met duurzaamheid en de gevolgen voor de omgeving op langere termijn. Red Bull voldoet blijkbaar niet aan die criteria.