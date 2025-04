Oscar Piastri kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de GP van Japan. De Australiër moest alleen teamgenoot Lando Norris en een ontketende Max Verstappen voor zich dulden. De Nederlander verzekerde zich op het nippertje van poleposition. Voor Piastri is de derde startplek een teleurstelling, al hebben hij en Norris een goede uitgangspositie om Verstappen uit te dagen voor de winst.

“De hele kwalificatie voelde goed, zeker aan het begin van Q3”, reageerde Piastri na afloop. In de openingsfase van de laatste sessie domineerde de man uit Melbourne de tijdlijsten. Pas tegen het einde werd hij verbeterd door eerst Norris en daarna Verstappen. “Helaas pakte mijn laatste rondje niet uit zoals ik had gehoopt”, lichtte Piastri toe, die in de slotfase enkel zijn eigen tijd nog iets verbeterde.

Regenrace?

“Natuurlijk hebben we morgen alle kansen, maar vandaag heb ik het misschien niet volledig benut”, verzuchtte hij. “Morgen proberen we het gewoon opnieuw. Ik denk dat we Max (Verstappen, red.) wel kunnen uitdagen, we hebben het tempo. Dat gezegd hebbende, denk ik dat de anderen heus niet zo ver achterlopen als sommige mensen misschien denken. Je weet niet welke motormodi ze de afgelopen dagen hebben gebruikt, et cetera. Het zit gewoon heel dicht bij elkaar, dus zo’n grote verrassing is dit niet.”

“Max heeft het natuurlijk fantastisch gedaan, maar wij hebben nog steeds een hele goede auto en nemen zeker dingen mee richting een mogelijke overwinning”, besloot Piastri. Met het oog op een eventuele regenrace ziet de Australiër kansen voor McLaren. “Of het nu gaat regenen of niet, het maakt mij niet zoveel uit. Onze auto is onder alle omstandigheden sterk, dus ik maak me daar niet echt druk om.”

