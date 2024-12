Oscar Piastri kan na de derde vrije training met een goed gevoel richting de kwalificatie voor de GP Abu Dhabi. De McLaren-coureur toont zich de rapste van de sessie, vóór teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen sluit met Red Bull de laatste training van het seizoen als vierde.

In de laatste vrije training van het seizoen 2024 is er aanvankelijk weinig actie op de baan. Dat is verklaarbaar. De omstandigheden zijn namelijk anders dan ze zullen zijn tijdens de kwalificatie later op de dag en tijdens de race op zondag. De derde sessie vindt overdag plaats en niet ’s avonds, bovendien is het warmer dan het de rest van het weekend zal zijn.

Een paar laatste dingen finetunen, vooral een lekker gevoel krijgen richting kwalificatie; daar gaat het dus om in deze sessie. Zeker voor McLaren en Ferrari, de twee teams die zondag in de slotrace van het jaar met elkaar strijden om de constructeurstitel. De Britten zijn op voorhand favoriet, de voorsprong bedraagt 21 punten. En die favorietenrol is er ook na de derde vrije training nog altijd.

Vrijdag bleken Norris en Piastri namelijk al snel, in aanloop naar de kwalificatie en de race opnieuw: de Australiër is in de derde vrije training de rapste coureur, voor zijn Engelse teamgenoot. Bij Ferrari loopt het minder goed. Charles Leclerc, van wie al bekend is dat hij een gridstraf krijgt van tien plaatsen, eindigt als. Carlos Sainz, die in het begin van de sessie met een rokende bolide kampt, sluit de sessie af op P9 – nog achter de dit weekend snelle Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen.

Wat de kersverse viervoudig wereldkampioen Verstappen kan in zijn afsluitende race in 2024 valt te bezien. De RB20 voldeed vrijdag in de eerste twee vrije trainingen niet, het is in Abu Dhabi voor Verstappen en teamgenoot Sergio Përeze zoeken naar de juiste balans. In de derde vrije training oogt het rijgedrag van de bolide beter. In de tijdenlijst mondt dat voor Verstappen op zachte banden uit in een vierde plaats.

